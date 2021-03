De vivir en Punta del Este a cartonero: la triste historia de Adrián

Esta vez, la trama que me trajo hasta acá bien podría enmarcarse como un tributo a “Believe it or not, Ripley’s”, el recordado ciclo internacional de televisión que a mediados de los 80´s interpeló la mesa familiar de los argentinos. El programa puso en jaque la veracidad de sucesos, historias o fenómenos sobre los que Jack Palance, un histórico presentador norteamericano nos preguntaba si creíamos o no en lo que estábamos viendo.

Pero no, nada tiene que ver con la serie de TV mencionada. Esto es Argentina y 40 años más tarde me encuentro contando una historia, que relatada por el inconfundible Jack, sería difícil de creer…. o no.

El barrio de Once muestra una de las caras más devaluadas de la Ciudad de Buenos Aires, el “nuevo” Palermo “Viejo”, tal vez, una de las más cotizadas. Entre un lugar y el otro la hoja de ruta del protagonista me permite deambular entre los vaivenes económicos de la ciudad para contar una historia de película.

Adrián tiene 65 años, formación universitaria y solo vínculos profesionales en su entorno familiar. Sin embargo, el carro de “cartonero novato” que lo acompaña, poco tiene que ver con el relato de su trayectoria profesional y sus aventuras personales alrededor del mundo que, de no ser documentadas por todo tipo de amistades, títulos y fotografías, tendrían más que ver con un delirio de grandeza que con el pasado de un millonario en bancarrota. Adrián fue alumno del Colegio Cardenal Newman. Lo separan solo dos años de la generación del expresidente Mauricio Macri, aunque se conocían de los pasillos de la institución que queda en San Isidro.

Un divorcio traumático, la supuesta traición de sus hijos y una extensa internación en un neuropsiquiátrico al oeste de la provincia de Buenos Aires, son los argumentos más contundentes que este profesional del cartón encontró para justificar un presente increíble pero real.

Atrás quedaron las trapisondas con sus compañeros de clase del prestigioso Cardenal Newman, la fiesta de casamiento en el San Isidro Club. /TN