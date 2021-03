Leiva irá a las elecciones 2021 buscando ser diputado provincial

Está decidido: el artista y ex concejal capitalino David Leiva reafirmó sus intenciones de participar en las elecciones provinciales de este 2021, teniendo en la mira la Legislatura salteña, ya que buscará el apoyo de la gente para ser Diputado Provincial.

Así lo confirmó en diálogo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde amplió los detalles comentando que fue elegido presidente del partido Memoria y Movilización: “La primera instancia que nos tocó desde lo partidario fueron las elecciones de las autoridades, gracias al apoyo de mis compañeros voy a cumplir un nuevo rol, soy el presidente del partido y empezamos a deliñar la propuesta para las elecciones”.

“Voy a ser, en la lista, candidato a diputado provincial en primer término”

Del mismo modo remarcó que desde su espacio “venimos trabajando tratando de generar nuestro lugar, este tiempo difícil nos ha puesto al lado de la gente y queremos empezar a tejer una red, no tan solo desde lo partidario internamente, sino también para afuera, con quienes hoy tienen responsabilidades como el gobernador, la intendenta o funcionarios”.

Por lo tanto y mirando al 4 de julio, Leiva consideró en La Mañana de CNN que “nos toca nuevamente en época de elecciones hacer nuestra propuesta, ojalá que sea con el acompañamiento de la gente”. A esto sumó que la participación será conformando un frente: “Es un hecho que será así, aún no está definido pero estaremos dentro de un frente y dentro de él, delimitando si vamos a jugar con otros partidos, si vamos a hacer algún tipo de estrategia, cuestiones por dirimirse”.

AHORA| En #LaMañanaDeCNNSalta, @davidleivaok, ex concejal y presidente de Memoria y Movilización. "Hemos encontrado dentro del gobierno provincial un espacio donde ir resolviendo los problemas, desde el Frente de Todos no hubo una convocatoria para ello" — CNN Salta (@CNNSalta) March 15, 2021

Por último, se animó a criticar al espacio del Frente de Todos con el cual había participado en los comicios anteriores, más puntualmente por “la no convocatoria del espacio donde estábamos, no hubo convocatoria sobre todo para ponernos a disposición de la gente, aún conscientes de los resultados que no se dieron, la gente nos vincula con un rol social”, espetó en radio CNN Salta.