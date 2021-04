Con el foco puesto en economía y la pandemia, Sáenz dará su discurso ante la Legislatura

Como cada 1º de abril, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, a partir de las 9 horas, dará inicio a las sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial, donde hará mención a las metas previstas para el presente año, que una vez más, estará marcado por el COVID-19 y tendrá como agregado la proximidad de las elecciones legislativas.

A diferencia de 2020, donde producto de la pandemia la asamblea se realizó íntegramente de forma virtual, el mandatario estará acompañado por 12 senadores y 31 diputados. El resto, lo seguirá vía online. Tampoco habrá cobertura periodística dentro del recinto.

"Desde que asumí no tuve un día de paz (...) No es fácil no duermo, no descanso, hago lo humanamente posible para tomar las decisiones correctas"

El mensaje, según trascendió, incluirá reivindicaciones a los logros alcanzados, como la renegociación de la deuda y el cumplimiento de la promesa de campaña de reformar parcialmente la Constitución de Salta, cuyo eje principal, será la limitación de los mandatos.

Además se prevé que hará mención a las acciones que llevará adelante para dar impulso a la reactivación de la economía.

En materia sanitaria, se espera que el gobernador destaque las acciones ejecutadas para alistar el sistema y evitar que los salteños se queden sin atención médica ante la pandemia que afecta hace un año a la provincia, al país y al mundo.

También se prevé que haga mención al hecho de que por primera vez después de 17 años en el norte de Salta no se produjeron muertes por desnutrición entre enero y febrero, uno de los flagelos con los que debió combatir desde el inicio de su gestión, y que provocó que declarara la emergencia socio-sanitaria.

Asimismo se espera que haga referencia a la educación, una de las patas más flojas de su gestión pese a la vuelta de las clases presenciales cuidadas, y el importante acuerdo salarial logrado con los gremios.

Desde al área de turismo, uno de los sectores más afectados, también esperan un mensaje alentador del gobernador, en momentos donde ya sobrevuela la idea de un nuevo cierre de la actividad.

Por último, se espera que envíe un mensaje a la dirigencia pidiendo diálogo, servicio y humildad.

