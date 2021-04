Video: Marchan los gastronómicos en Salta en contra de la restricción horaria

Al compás del ruido de las cacerolas y ollas, trabajadores y empleados del rubro gastronómico iniciaron una protesta pasadas las 11 de este viernes, manifestándose en contra de la nueva restricción nocturna que rige por disposición del COE para mitigar los contagios de la segunda ola de coronavirus.

La protesta es en el pase Güemes de la ciudad de Salta donde propietarios, empleados y trabajadores de la gastronomía se mostraron molestos por la reducción del horario nocturno para trabajar, asegurando que los perjudica, estando ya en una situación económica difícil.

Juan Pastore, propietario de un local gastronómico, manifestó su preocupación. “Estamos apoyando a los empleados que son las personas afectadas. No creemos que la solución sea cerrar una hora antes, no sirve para nada porque no somos un foco de contagio. Cuando los bares están abiertos la gente no va a las reuniones clandestinas, y nosotros cumplimos con los protocolos, eso hace que se eviten contagios”, dijo.

El empresario señaló que “con este tipo de medidas lo único que van a lograr es que tengamos que reducir la cantidad de empleados. Es una película que ya vimos el año pasado y no sirvió para nada. Los chicos viven de esto, no quieren quedarse sin puesto de trabajo. Bajando una o dos horas no solucionan nada en la parte sanitaria”.