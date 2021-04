Restricciones a gastronómicos: “Esto va a ser terminal para muchos locales”

A pocas horas del anuncio de las nuevas restricciones, InformateSalta dialogó con Juan Chibán, propietario de locales gastronómicos. Se manifestó muy preocupado respecto a la crisis económica que viene golpeando al sector.

“Somos el único sector que tuvo restricciones, nuestros locales están cumpliendo los protocolos y las medidas. Estamos pagando justos por pecadores. Por uno o dos locales que no respetan las normas no pueden afectar a todo el sector. Prácticamente no hubo empleados contagiados con coronavirus”, expresó.

Ayer, el COE anunció que los locales gastronómicos sólo podrán permanecer abiertos hasta las 00:00 horas. Chibán detalló que las nuevas restricciones “nos agarran aún más débiles que cuando comenzamos el 2020, el año pasado teníamos ciertas ayudas estatales que hoy no están, hay que empezar a pagar los créditos que se tomaron, los que no pudieron pedir préstamos están pagando deudas que no van a poder cancelar, se financiaron consumos de energía, luz, gas y eso hay que pagarlo ahora”.

El empresario advirtió que la limitación horaria “va a ser terminal para muchos locales gastronómicos. La noche representa el 70% de las ventas para los locales gastronómicos”.