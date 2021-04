Por qué es importante usar barbijos en los estudios de televisión, así como en otros espacios cerrados

El alarmante aumento de contagios de coronavirus en Argentina generó ciertos efectos en la sociedad. En ese punto, los medios de comunicación no están ajenos. Tras la muerte de Mauro Viale por COVID-19 y los casos en varias figuras del espectáculo, algunos canales decidieron que los conductores, conductoras y periodistas salgan al aire con tapabocas.

Además de la Televisión Pública y Canal 9, se sumaron C5N, IP y el programa TV Nostra, de América, a la nueva medida. Pero, por sorpresa y mientras la segunda ola pega de lleno en el país y multiplica las internaciones, la polémica invadió a los programas. Casi de manera insólita, se desató una guerra entre los que usan barbijos y entre quienes los acusan de “demagogos”, por intentar evitar los contagios en los estudios de los canales.

Mientras las fake news y la desinformación cuentan con algunos referentes en los medios de comunicación, que ponen en duda no sólo las vacunas contra el coronavirus sino también las diferentes medidas de prevención, BigBang habló con diferentes trabajadores de la salud para que contarán cuáles son las razones para utilizar los tapabocas no sólo en los estudios de televisión sino también en los espacios cerrados

Por un lado, la referente en Infectología del Hospital Muñiz, la doctora Gabriela Piovano explicó sobre el uso de los barbijos: “Desde un primer momento se habló de la necesidad de usar cubrebocas porque este virus se transmite, principalmente, por la emisión de gotitas de flush, que son pequeñas partículas de moco y saliva que contienen al virus y son contagiosas".

Y agregó: “Y como son pesadas, caen por su propio peso a un radio de metro y medio. De esta forma, el virus cae sobre la piel, los ojos o la nariz de otras personas que lo inhalan, lo tocan o hacen contacto con alguna superficie en la que cayó este rocío y al llevársela la mano a la boca, los ojos o la nariz, introduce el virus y se puede producir el contagio”.

En tanto, dijo: “¿Qué evita el cubrebocas? Si una persona está infectada y es asintomático. Cuando habla y libera esas partículas, al tener el cubrebocas, libera menos cantidad de rocío sobre las cosas y personas que tiene cerca. Quiere decir que cuando uno está usando el cubrebocas o barbijo, no está protegiéndose de la infección, sino que está protegiendo al otro de la posibilidad de que uno sea el que está emitiendo las partículas de virus. Por eso es importante también sostener la separación física entre personas”.

Por su lado, el bioquímico y doctor en Ciencias Químicas, docente e investigador del Conicet, Rodrigo Quiroga apuntó sobre la importancia del uso de barbijos por parte de los referentes de la televisión: “Es fundamental recordarle a la población que la pandemia no terminó. Y que sigue siendo más importante que nunca los cuidados personales que pueda tener cada uno que, básicamente, son tres: barbijos, distanciamiento y ventilación. Eso es lo fundamental. Y usar barbijo en televisión promueve, enormemente, esa sensación de que la pandemia continúa y que hay que seguir cuidándose. De lo contrario, se empieza a formar una disociación entre lo que se ve en la tele y lo que vivimos en la realidad”.

Y añadió: “Por otro lado, no hay dudas que en los estudios de televisión hay, muchas veces, mala ventilación. Y sabemos que la principal vía de contagio del COVID-19 son los aerosoles, que son esas gotitas que emitimos por la boca, sobre todo cuando estamos hablando y que, si una persona está infectada con o sin síntomas, van cargadas de coronavirus, cuando genera esta emisión de aerosoles pueden quedar flotando en el aire durante horas. Si otra persona respira ese aire con los aerosoles que emitió la otra persona contagiada, puede contagiarse. En los lugares cerrados, mientras mayor tiempo pase la persona emitiendo aerosoles, mayor es la concentración en ese ambiente y mayor la probabilidad de contagios de otras personas”.

El doctor Luis Camera, médico y miembro del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández, explicó: “El uso de barbijos es de capital importancia para todas las enfermedades que tengan transmisibilidad por vía aérea. En particular y por sobre todo, los que además de tener las gótulas y gotículas, tienen la capacidad de aerosolizarse, como son los virus respiratorios, como el SARS-Cov-2, que se transmite fundamentalmente por esta vía”. Y completó: “La importancia radica en que disminuye, con los barbijos simples y los tapabocas lo más cerrados posible que se puedan colocar, en un alrededor de un 60% que las personas se puedan contagiar. Y a eso le sumamos el distanciamiento de más de dos metros, la transmisibilidad de contagios es muy pero muy baja”.



Por otra parte, Quiroga explicó cuál es la función de los tapabocas: “El uso de barbijos filtra muchas de las partículas que expulsamos por la boca sino que filtra las partículas que inhalamos. Es decir, el uso de tapabocas, nos protege a nosotros y protege al resto principalmente. Por eso es tan importante que se use barbijo en los estudios porque disminuiría considerablemente los contagios. Esos son lugares, en general, mal ventilados”.

También dijo: “Por más que suelen tener techos altos y eso ayuda un poco, es sumamente complicado porque en ningún momento están vacíos. A lo largo del día, hay mucha gente ahí adentro y queda en evidencia la gran tasa de contagios de periodistas que hay. Además, la distancia no reemplaza el uso de barbijos. Vos podés estar muy lejos, pero el contagio se puede llegar a dar a distancias muy grandes. Entonces hay que hacer las dos cosas: Distancia y barbijo. Y lo ideal sería sumarla la ventilación. Todas ellas son complementarias y no se reemplazan unas por otras. En definitiva, con el uso de barbijos en televisión se protegerían a los propios trabajadores tanto de técnica como los que están frente a cámara. Y además envía un mensaje muy importante”.

¿Cómo deben usarse los barbijos? El investigador del Conicet contó: “Los barbijos deben ser de tela, quirúrgico, de algodón de varias capas o KN95, pero lo importante es que el aire que expulsamos pase a través de la tela. Si al barbijo le quedan huecos grandes arriba o abajo, no sirve porque los aerosoles los emitimos o inhalamos por esos agujeros. Así terminamos inhalando o expulsando aires sin que filtre por la tela”.

En cuanto a los tapabocas que no tiene una alta eficacia para evitar los contagios, Quiroga contó: “Los barbijos de plástico o las máscaras faciales no evitan el contagio por aerosoles tampoco. Lo único que hacen es evitar las gotas grandes que se pueden emitir. Las gotas grandes tienen trayectoria balística y eso lo evita. Pero no funcionan bien la expulsión o inhalación de aerosoles. Por eso, los que se ven en la televisión chilena o el que usa Gustavo Sylvestre en C5N no sirven para nada. Evitan una de las vías de contagio y no la más importante que son los aerosoles”.

Además, Camera agregó otro concepto en cuanto al uso de los barbijos: la variolización. Y explicó: “Se sabe desde la antigüedad, sobre en todo en el Lejano y Medio Oriente, las personas que tenían viruela, al tener pústulas, sacando líquidos y haciendo una escarificación en otro individuo sano, se provocaba una enfermedad de viruela en pequeño grado. Algunos hacían una enfermedad en gran escala y morían. Pero esa viruela en pequeño grado, que significaba que tenía poca cantidad de virus, generaba una enfermedad leve e inmunizaba a los enfermos más graves”.

Y completó: “Eso fue desarrollado por una mujer inglesa alrededor del año 1700 cuando fue a Estambul siendo la esposa de un diplomático y al regresar a Londres, variolizó a sus hijos. Eso fue un gran escándalo oportunamente, pero el concepto de provocar varias enfermedades a propósito para eliminar las enfermedades graves es un concepto que se mantienen. Y algo de eso hemos visto en el uso de barbijos, sobre todo en los hospitales donde el grupo médico y de enfermería, suelen tener infecciones intrahospitalarias, pero de mucho menor gravedad si lo comparamos con la población en general. Por lo tanto, otro tremendo beneficio por el uso del barbijo es la posibilidad, en caso de infectarse, de tener una enfermedad mucho más leve que si no uno se contagia sin barbijo”.

Por último, Camera advirtió sobre los informes del uso de tapabocas: “Por otro lado, los estudios epidemiológicos de cómo le va a una comunidad con el coronavirus, toman dos variables. Uno la movilidad de la gente donde las restricciones terminan en la cuarentena estricta y logran bajar los contagios por la falta de movilidad. Pero, por otro lado, lo que se valora es el uso de barbijos en más del 95% porque marca una diferencia de entre un 20 y un 30% a favor de la baja de casos graves y muertes en los países estudiados que frente a los países que no los usan”. /BigBang