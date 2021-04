Flor Peña bancó la suspensión de las clases presenciales y se despachó contra Amalia Granata y Pampita

Las nuevas medidas anunciadas por Alberto Fernández el pasado miércoles generaron revuelo, sobre todo la suspensión de clases presenciales durante quince días.

Luego de que se difundiera esta información, varios famosos, entre los que se encuentran Pampita y Amalia Granata, pusieron el grito en el cielo y se quejaron de que los chicos no pudieran ir a la escuela.

Nunca va a entender lo que esto hace en la salud mental de los chicos. No tiene idea de lo que es alguien que trabaje y no tenga con quien dejar a los chicos. No tiene idea lo que es llevar adelante un negocio o emprendimiento. No tiene idea, ni empatía,de lo que piensa el pueblo — Amalia Granata 💙💙 (@AmelieGranata) April 15, 2021

Tras enterarse de lo que dijeron, Flor Peña expresó también su opinión y bancó las clases virtuales: "Me parece que no tenemos que ser tan extremos y mirarse el ombligo, tanto Amalia, como Pampita como yo tenemos posibilidades de que nuestros hijos los cuiden personas y nuestros hijos no tienen que ir a clases porque tienen dónde quedarse".

"Si venimos de los antecedentes que venimos de un año sin clases entiendo el malestar. Es un momento muy complejo, estamos en el pico de los contagios, y si bien es verdad que las clases en sí misma, no es lo que más contagia, lo que contagia es todo lo que sucede para llegar a las clases. Estamos tratando de bajar el nivel de congestionamiento en los transportes públicos, no me parece mal que durante 15 días paremos", agregó en diálogo con Denise Dumas.

"Yo te digo, como mamá, yo ya había decidido no mandarlos a la escuela por un ratito para que no se genere tanto contagio, había mucha cosa de contacto estrecho y de ir para adentro. Mi hijo Toto terminó 5to año por Zoom, y yo como mamá pensé ’¡es lo que le tocó!´. Nadie quiere que no vayan a la escuela. Creo en la educación y además creo en la educación pública. En este momento me parece importante cerrar quince días", cerró. /Pronto