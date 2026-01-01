Encuesta con vivos y fallecidos: Las 100 personalidades más influyentes de la Argentina

Nueva edición del sondeo que año a año publica la revista Noticias sobre los personajes que más gravitan sobre la realidad argentina. Milei y Trump, en el podio. Los muertos siguen influyendo.

La irrupción de Javier Milei en política y su meteórico ascenso a la presidencia ocurrieron para explicar muchas cosas que sucedían en la Argentina.

Entre ellas, la crisis en la representatividad de la política tradicional. Ese fenómeno ahora se ve reflejado en la encuesta de las 100 personalidades más influyentes que la revista Noticias publica desde 1995.

Nunca en la historia había sucedido: el top ten se reparte entre cinco personajes con vida y otros cinco fallecidos.

Por tercer año consecutivo, el Presidente ocupa el primer lugar.

Antes del 2018 no figuraba en el ranking que Giacobbe & Asociados realiza en exclusiva para Noticias.

Su crecimiento fue notable: en 2021 quedó cuarto, al año siguiente segundo y desde 2023 ocupa el primer lugar.

El podio es un calco del 2024: a Milei lo sigue otro mandatario, el de Estados Unidos.

Donald Trump repite el segundo puesto y cierra el top 3 el deportista argentino más conocido del mundo, Lionel Messi.

Desde el cuarto puesto, la encuesta (realizada entre el 5 y el 16 de diciembre en todo el país) se pone un tanto ecléctica.

Aparecen múltiples referencias a próceres y personalidades ya fallecidas. José de San Martín ocupa ese lugar, sexto quedó René Favaloro, octavo Diego Maradona seguido por Manuel Belgrano. El top ten lo cierra Juan Domingo Perón.

En el medio de ellos, la ex presidenta Cristina Kirchner en el puesto 5, el más alto desde 2017. Y en el séptimo, la flamante senadora del oficialismo Patricia Bullrich, que reingresa a los diez más influyentes tras estar ausente en el 2024.

Gobierno.

Los encuestados también reconocen el poder del Gabinete de Milei. Un par de ellos aparecen en los siguientes puestos del ranking. Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, está en el 11.

Y "El Jefe", Karina Milei, la todopoderosa secretaria general de la Presidencia, ocupa el escalón 12. Luego hay que bajar hasta el lugar número 28 para encontrar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y muy cerca, en el lugar 31, al ex ministro de Defensa, Luis Petri.

El 45 es el presidente de Diputados, Martín Menem. Y recién en el puesto 47 aparece el otro vértice del triángulo de hierro: Santiago Caputo. En el 60, y antes que otros dirigentes que siguen en funciones, está Guillermo Francos, a pesar de que, para la fecha en la que se realizó la encuesta, el ex jefe de Gabinete llevaba más de un mes afuera del poder.

Diego Santilli es el número 61 y la vice, Victoria Villarruel, está en el puesto 73. Al final del ranking se suman Sandra Petovello (91), Eduardo “Lule” Menem, en su primera aparición (99) y el número 100 es Federico Sturzenegger.

Mauricio Macri, Maradona y Jorge Lanata son los únicos que se mantienen firmes en el ranking en todas sus temporadas. Sin embargo, la influencia del ex presidente está en crisis: cayó al puesto 23 y es la primera vez que sale del top ten desde 2005.

A la oposición no le fue mejor. Sólo Cristina en el top ten y, si de renovación se trata, recién en el puesto 18 aparece Axel Kicillof. Hay que llegar luego hasta el escalón 52 para encontrar a Juan Grabois y al 54 para ver a Guillermo Moreno. En el 83, Miryam Bregman y nada más.

Si de oposición se trata, hay un ingreso al ranking que tiene que ver con el escándalo al que Milei le apuntó los cañones: la dirigencia de la AFA. Claudio Tapia hace su debut entre los más influyentes del país en medio de una ola de sospechas por distintos casos de corrupción en el manejo del fútbol argentino. Está en el puesto 79. Muy cerca aparece Ángel Di María, el campeón del mundo al que le dieron un trofeo por un campeonato que no figuraba en los planes de nadie.

Fue el detonante de la polémica contra el “Chiqui”. También llega al ranking por primera vez, su némesis: Juan Sebastián Verón. “La Bruja”, el presidente de Estudiantes que se animó a rebelarse contra la AFA, ingresa a los más influyentes en el puesto 79.

Crisis de representación.

El mismo fenómeno que sucede en el top ten se repite en los siguientes diez escalones. De las 20 personas más influyentes de Argentina, sólo la mitad están vivas.

La crisis se va diluyendo a lo largo de la encuesta. En total, hay 66 vivos y 31 muertos. Los otros tres son personas jurídicas. 77 son argentinos y 33 extranjeros. Y hay un predominio marcado de los hombres (80) sobre las mujeres (17). Como es habitual, a la encuesta la lideran los presidentes (22), los políticos (20) y los periodistas (14).

Este 2025, al ranking de periodistas lo lidera Mario Pergolini (34), quien tuvo mucho impacto por su vuelta a la tevé. Lo sigue alguien que ya no está: Jorge Lanata. Y luego, en el puesto 36, aparece Jonatan Viale, seguido por Eduardo Feinman, en el 46. Después, algunos críticos de Milei: en el 50, Mirtha Legrand, en el 62 Jorge Rial y en el 77 Viviana Canosa.

En el medio, influencers con llegada al Gobierno. Daniel Parisini, conocido como "el Gordo Dan", el más conocido de los tuiteros del Presidente, está en el puesto 55. Pero no es el primero de ellos: Agustín Laje está un poco más adelante, en el 49. Detrás, algunos libertarios que fueron excomulgados como Emmanuel Dannan, en el puesto 70, y El Presto en el 72.

Si de empresarios se trata, quien lidera la lista es el “amigo” de Milei en Estados Unidos, Elon Musk. El fundador de Tesla y Space X, entre otras cosas, está en el puesto 17. Cerca aparece el creador de Mercado Libre, Marcos Galperín, en el puesto 21. En el 59 está Mark Zuckerberg, Bill Gates en el 76 y en el 95, Steve Jobs. Todos vinculados al sector de la tecnología.

Entre los más influyentes hay poco lugar para los artistas. El primero que aparece es Carlos Gardel en el puesto 67. La cantante Lali Espósito, que tuvo algunos encontronazos con el Presidente, está en el escalón 71. Y un actor cierra el podio: Guillermo Francella en el lugar 88. A todos ellos los precede la mediática Wanda Nara en el lugar número 53.

Sólo hay tres personas que no son físicas, sino jurídicas: el FMI en el puesto 40, las Fuerzas Armadas en el 66 y las Abuelas de Plaza de Mayo que retornan después de más de una década de ausencia, en el 75.

En el 2025, Milei sigue captando la mayor influencia. Pero el hecho de que aparezcan tantas figuras con vida como las que no en el top ten es una señal de alarma: es la expresión de los encuestados sobre que la brecha entre los ciudadanos y sus representantes es demasiado amplia. /Noticias