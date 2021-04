Policías detenidos: “Lo único que hicieron fue trasladarlos a otras dependencias”

Días atrás se conoció la novedad sobre la detención y prisión preventiva de tres agentes de la Policía de Salta, acusados de atentar contra la integridad física de sospechosos y dispararles con balas de goma. La investigación está a cargo de la fiscal penal de Derechos Humanos de Salta, Verónica Simesen de Bielke, quién además ordenó el allanamiento de sus domicilios. Los imputados todavía son miembros de la fuerza de seguridad provincial.

En diálogo con radio CNN Salta - 94.7 MHZ, la fiscal explicó que solicitó la prisión preventiva de Pablo Exequiel Toledo, Ignacio Esteban Zurita y Rómulo Segovia porque “lo único que hizo la fuerza policial fue trasladarlos hacia otras dependencias con el riesgo de que vuelvan a ocurrir estas situaciones”.

Los tres policías, que se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana, habrían disparado con balas de goma a Luciano Cruz y le provocaron la pérdida de un ojo, además de tener comprometida la vista del otro ojo. También "ingresaron a la vivienda de una mujer embarazada y la golpearon", según detalló Simesen.

“Se dedicaron a realizar un raid delictivo en el que lesionaron a varias personas. Su accionar era un abuso del ejercicio de la función a través del empleo de armas no letales. Actuaban además con una impunidad total. No solo no existían constancias exactas de lo que había sucedido sino que en muchas de las causas están imputados por falsedad ideológica. En los informes hicieron apreciaciones falsas de cómo habían ocurrido los hechos”, explicó la funcionaria judicial en Central Policial.

Además, la fiscal advirtió que se debe tener en cuenta la expectativa de pena, que en caso de recaer en condena sería de cumplimiento efectivo, debido la cantidad de causas por las que fueron requeridos, por lo que el incentivo para eludir la acción de la justicia sería mayor.

Por otro lado, la fiscal consideró que si bien disminuyó el uso de armas no letales en efectivos de la Fuerza Policial, en los casos donde si las utilizaron se nota una falta de preparación de los agentes al respecto. “Hay un reglamento que establece claramente cuándo deben recurrir al uso de armas no letales”, remarcó.