Educación e invierno: “Es época de contagios, pero que no vayan al colegio es volver atrás”

El frío se hace sentir entre los pasillos escolares y las aulas de cada institución. Como es sabido, el protocolo que rige sobre la presencialidad en las escuelas contempla que ventanas y puertas deban permanecer abiertas para ventilar los espacios. A partir de esto, el ministro de Educación, Matías Cánepa, fue por más y en la jornada de ayer dijo que “aquellos estudiantes que tengan dificultades para soportar una situación de frío están dispensados de ir”.

Al respecto, InformateSalta decidió consultar al respecto con el Dr. Maximiliano Gómez, especialista en alergias y asma, quien insistió en que la ventilación es fundamental en esta época, a pesar de las bajas temperaturas. “Deberemos tomar las precauciones necesarias para enfrentar y afrontar el frío, eso es real pero no podemos descuidar la ventilación que es una de las cuestiones fundamentales en esta época”, comentó el espacialista.

“Es algo absolutamente necesario para reducir la transmisibilidad de las infecciones. En este contexto, vamos a necesitar estar abrigados pero además el uso del barbijo es el que más va a ayudar en evitar la diseminación de los contagios, en cualquier ámbito colectivos, aulas oficinas, casa”, dijo el médico a InformateSalta.

“En materia de riesgos y beneficios es mejor ventilar y pasar frío, que no ventilar: al frío lo podemos contrarrestar, pero la ventilación es necesaria”

Como advertencia, el Dr. Gómez reconoce que en esta época conviven diferentes infecciones y enfermedades respiratorias y en este sentido “es cierto que en las escuelas se favorece la transmisión de esas infecciones”.

Pese a esto, el especialista insiste en que no es motivo para volver a la virtualidad: “Es cierto que es épocas de contagios de gripe y resfríos y adicionalmente tenemos que pensar en coronavirus. Que los chicos no vayan al colegio es volver a lo mismo: lo real es que debemos prepararnos con los protocolos para que no sigan perdiendo escolaridad”, concluyó.