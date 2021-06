Elecciones en Salta: “Ya no se pueden unificar porque hay un cronograma corriendo”

Tras la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de postergar las elecciones provinciales previstas para el 4 de julio, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, mantuvo una reunión virtual con representantes de los partidos políticos para analizar una nueva fecha.

Uno de los participantes fue Miguel Nanni, presidente de la Unión Cívica Radical, quien en diálogo con InformateSalta, manifestó que “prácticamente estuvo todo el arco político de Salta presente” y agregó que la postura del radicalismo es que “ya no se pueden unificar porque hay un cronograma provincial corriendo”.

Nanni sostuvo que si bien el deseo de muchos dirigentes es la unificación de las elecciones, es técnicamente imposible e inviable. “Hay etapas que ya están precluidas, no se puede volver para atrás, ya sea para mal o para bien, ya es inviable”, manifestó.

También subrayó que no hay hoy actor político de Salta que no haya visto con buenos ojos que se posterguen las elecciones. “La pandemia hoy está llegando a su pico más alto, de hecho tuvimos un confinamiento eso te marca lo que está pasando en las calles, así que no hay desacuerdo en eso”, dijo.

Con respecto a la fecha, indicó que había gente que proponía en agosto, y otros los primeros días de septiembre. “No habrá mes en lo que queda de este año que estemos 100% libre de pandemia, cualquier fecha que pongamos vamos a ir a elecciones con esta incomodidad, el objetivo tiene que ser elecciones sanitariamente responsables", afirmó.

En relación a la campaña, que iniciará 30 días antes de las elecciones, indicó que también debe realizarse de manera sanitariamente responsables. “Con ese limitante, serán más redes sociales, más televisión, y ahí también queremos hacer hincapié en que haya igualdad de competencias en este nuevo esquema de campaña electoral”

Por último, sostuvo que ningún país del mundo ha dejado de hacer las elecciones. “Si uno quiere premiar a los que gobierna esta crisis, los premiamos con el voto diciéndoles sigan con esto, si uno quiere censurar o castigar a los que han gobernador esta crisis, es también a través de las elecciones”, finalizó.