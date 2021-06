Alberto Fernández acompañaría los actos en honor a Güemes en Salta

Fue motivo de debate por estos días los homenajes al histórico bicentenario que los salteños conmemoraremos en unos días, al cumplirse los 200 años del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Finalmente y tras bastante polémica, se oficializó la suspensión de la marcha patriótica que los gauchos proponían en reemplazo del desfile del 17 de junio.

Al respecto y en diálogo con Canal 9 Multivisión el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, comentó que este lunes por la mañana “tuvimos una reunión con la Agrupación Tradicionalista y ha quedado aclarado que no habrá ningún tipo de movilización por parte de los gauchos, sí se hacen los actos el día 16 a la noche con la concurrencia inclusive del presidente de la Nación”.

Así Villada ratificó esta decisión del COE de buscar evitar la concentración de personas en el marco de la pandemia. “Dijimos con claridad que no podían haber movilizaciones y no las va a haber, no estamos para pelear sino para que se entiendan y se cumplan las medidas”, puntualizó.

Con esto, ¿qué actos sí habrá por el bicentenario en unos días? “El 16 son los tradicionales actos con el himno a las 00 en el pie del monumento, se proyectará un mapping que será transmitido a todo el país y no habrá otra actividad” en el lugar tras la Guardia bajo las Estrellas, indicó el ministro en primer lugar.

A esto el 17 “vamos a ir a la Catedral, se harán las ofrendas donde descansan los restos del general, ofrendas al pie del monumento” sumando el izamiento de banderas pero no más homenajes al respecto.

Algo que anticipó el ministro es que el presidente Alberto Fernández haría su primera visita a Salta para participar del bicentenario. “Entendemos que el presidente acompañará las actividades desde el 16 hasta el mediodía del 17”, concluyó.