Elecciones 2021: Manuel Santiago Godoy sería candidato a diputado nacional

A pocos días que comiencen a definirse las alianzas, listas y candidatos para las elecciones legislativas nacionales, Manuel Santiago Godoy, actual diputado provincial, se anotaría para participar por una banca en el Congreso de la Nación.

En CNN Salta 94.7, dijo que el Frente de Todos en Salta tiene que juntarse y definir la posibilidad de llevar a un candidato a diputado nacional. “Ahí estoy mirando, estoy viendo la posibilidad, yo soy una persona que conoce de Parlamento”, expresó.

En este sentido, trajo a colación su nombramiento como presidente de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) hasta fin de año cuando vence su mandato y habrá un congreso para elegir a su sucesor entre más de 20 países.

Asimismo, explicó las razones por las que no pensó en renovar su banca en la Legislatura provincial, tras más de 20 años. “Me di cuenta que es en vano ese, porque no hay nada que aportar y esta Cámara de Diputados me parece que son correndillas internas que no tiene nada con la política”, disparó.