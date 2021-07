"Gane o no, Messi seguirá siendo el mejor futbolista de la historia", dijo Scaloni

La Selección Argentina enfrentará este sábado a Brasil en la final de la Copa América 2021 y como sucede en la previa de cada partido, Lionel Scaloni, entrenador del representativo nacional, se enfrentó a los periodistas en una conferencia de prensa. Y, si bien no confirmó el equipo, dejó algunos conceptos interesantes en torno a cómo se toman, él y el grupo, la gran definición en el Maracaná.

En varios pasajes de la charla, el DT dejó en claro que busca desdramatizar el pleito, remarcando que solo se trata de "un partido de fútbol" y que el último año y medio de pandemia de coronavirus dejó demostrado que el fútbol "no es de las cosas más importantes".

"La gente sabe que hasta el último minuto el equipo va a dejar todo, el fútbol tiene sus cosas y pueden cambiar las cosas en el último segundo, pero sin dudas se va a dejar todo", afirmó también, y anticipó: "Analizamos a Brasil, sabemos qué equipo es, tomamos nuestros recaudos y tratamos de hacerles daño".

Además, Scaloni desestimó que el título logre coronar la carrera de Lionel Messi: "Lo de Leo es un segundo plano si gana o no, ya demostró que es el mejor jugador de la historia y hasta los contrarios lo reconocen".

La Selección Argentina y su esfuerzo para llegar a la definición

"Siento mucha emoción por liderar un grupo de jugadores que me han demostrado que realmente saben representar a nuestro país, estoy profundamente orgulloso de ellos. Si cada argentino conociera lo que piensan los jugadores, estaría orgulloso. Hicieron un esfuerzo enorme, algunos fueron padres estando concentrados, algunos no ven a sus hijos, a sus abuelos, para nosotros es un triunfo haber llegado acá y que estos jugadores demuestren que quieren ganar algo".

¿Es especial una final contra Brasil en el Maracaná?

"Es una final, tenemos que jugarla como en Buenos Aires, Santiago de Chile o donde sea. Más allá de que sea un estadio mítico, tenemos que pensar como si fuera una cancha neutral".

El fútbol en un segundo plano, según Scaloni

"Al final el fútbol, como ha demostrado la vida en este año y medio, queda en segundo plano, son 90 minutos pero después la vida sigue y ojalá sea festejando. Es un partido de fútbol, es importante pero no de las cosas más importantes".

Scaloni, sobre su rol al frente de la Selección Argentina

"Un entrenador de una selección como Argntina está siempre obligado a los resultados, a plasmar lo que quiere y que el hincha se sienta identificado, estoy seguro de que es así. La gente sabe que hasta el último minuto el equipo va a dejar todo, el fútbol tiene sus cosas y pueden cambiar las cosas en el último segundo, pero sin dudas se va a dejar todo. Siempre hay que dar resultados y la Selección Argentina eso quiere".

¿Ganar la Copa América para coronar la carrera de Messi?

"Gane o no gane seguirá siendo el mejor futbolista de la historia, no necesita ganar un título para demostrarlo. Obviamente nos interesa ganar porque venimos haciendo un esfuerzo para no romper la burbuja, que no haya contagios, y quiero remarcar que al final salió todo bien. Lo de Leo es un segundo plano si gana o no, ya demostró que es el mejor jugador de la historia y hasta los contrarios lo reconocen".

¿La final es una revancha para la Selección Argentina?

"No creo en las revanchas, creo en el trabajo que venimos haciendo, en el proyecto. Seguramente mañana llegue a su mejor momento pero nada de revancha, al contrario, nos volvemos a encontrar con el eterno rival, espero que sea un gran partido, se pueda disfrutar y todos puedan ver a las dos selecciones porque seguramente esté paralizado el mundo viendo este partido".