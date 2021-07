Castillo criticó al interventor del PRO y aseguró que "él no decide quién participa o no"

Este fin de semana cerraron en Salta las listas de candidatos que participarán en las PASO nacionales y la polémica está a la orden del día, más luego que Juntos por el Cambio + presentara sus dos listas encabezadas con Ines Liendo y Carlos Zapata, pero también se conociera que Nicolás Avellaneda, ex secretario del PRO, solicitó a la justicia la habilitación correspondiente para participar de las internas del frente Juntos por el Cambio, al igual que la lista que pretende encabezar Héctor Chibán.

Al respecto y en diálogo con CNN Salta -94.7MHZ- Albero Castillo, quien comparte como suplente la lista de Unidos por Salta, se manifestó contra André lamentando que se cerraran a una interna solo con las listas que ellos decidieron, según su opinión, no estando dicha decisión entre las facultades del interventor.

“Confluimos una serie de partidos que coincidimos en un proyecto de provincia y país, el cual plasmamos como frente, mixturando los partidos que formamos Juntos por el Cambio ofreciendo una interna por fuera debido a lo que viene pasando” en JxC, manifestó lamentado igualmente “algún tipo de decisión que suena antidemocrático pisando las puertas del siglo XXI”.

Ya de lleno apuntó contra los dirigentes de JxC+ en Salta, principalmente a André “que no es el presidente, es el interventor cuya única función es resolver problemas de autoridades partidarias, han decido dejar de lado las PASO”, sentenció Castillo.

“Él no puede decidir quién participa o no, ellos no son nadie, ¿debemos mandarlos a estudiar la Constitución? Pueden poner condiciones pero no limitar la participación”

Sobre la situación de Avellaneda y Chibán manifestó que “acompaño la posibilidad de participación política que deben tener, por eso (los partidos de Unidos pro Salta) decidimos salir por fuera contra Juntos por el Cambio, sumando otra crítica al interventor luego que éste “tiene la irresponsabilidad de decir que hay una intromisión del Gobierno cuando la postura antidemocrática la tienen ellos”.