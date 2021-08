“Chato” Correa destrozó a Chibán y a Martín Grande

De cara a las elecciones provinciales del próximo 15 de agosto, Rubén “Chato” Correa, presidente del Comité Capital de la UCR y candidato a diputado provincial, en Sin Vueltas, el programa de InformateSalta que se emite por Somos Salta, analizó el escenario electoral y criticó duramente a dos de los principales dirigentes del espacio Juntos por el Cambio.

Al ser consultado por la decisión de la UCR de participar en los comicios en Capital y otros departamentos por fuera del frente Juntos por el Cambio, indicó que “en un momento de tanta confusión política es necesario pasar en limpio, clarificar las identidades partidarias y volverle a dar fuerza a los partidos políticos”.

Ya haciendo foco en las PASO nacionales del 12 de Septiembre, opinó sobre la “autopostulación” del dirigente radical Héctor Chibán, a quien acusó de separarse del bloque y no cumplir con los aportes económicos obligatorios. “Ha ido presentando facturas de cambio de cables, la chapita que le puso al techo del Comité, con lo que no compensa absolutamente nada”, dijo.

Correa apuntó también contra el actual por sus “continuos vaivenes” en relación al acompañamiento o no al PRO. “En el 2017 él salió a decir que su candidato era Martín Grande, y en el 2019 dijo que iba a votar en contra que continúe la coalición Cambiemos, estos barquinazos no tienen una lógica política más que sus propios intereses”, expresó.

Tras reiterar su apoyo a la precandidatura a diputado del Dr. Mateo Saravia, aclaró que no le gustan los candidatos que eligió el PRO para competir en las elecciones nacionales. “A mi mucho los candidatos del PRO no me gustan, quien encabeza la lista no me gusta, no tengo afinidades ideológicas”,

“Nosotros queremos un partido fuerte que se ponga de pie, que pueda dar un debate ideológico que permita visualizar alternativas para una sociedad que está en crisis no podemos andar por estos barquinazos", explicó.

También apuntó contra Martín Grande y dejó entrever que no conoce cuál es la función de un legislador. “Estaba leyendo las declaraciones de Martín Grande, cual sería su primer proyecto, lo escuché decir que el Estado tiene que compensar a la gente que se lastima cuando agarra un bache, al final, ¿es candidato a senador o a concejal? ¿Qué es lo que está pasando?”, disparó.

“Poner cordón cuneta, llevar la red de agua, no es la función del legislador”

En ese marco, aclaró que un legislador debe establecer las normas que la sociedad demanda para la vida en común pero fundamentalmente debe llevar el control de lo que van haciendo los otros poderes.

Una renovación que tardó más de la cuenta

Tras llenar de elogios la gestión y la elección del frente que encabeza el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, indicó que se está viviendo un recambio generacional en el radicalismo. “Con Gerardo Morales tenemos la misma edad, militamos juntos cuando éramos jóvenes en Franja Morada lo mismo me pasa con Alfredo Cornejo, nos conocemos de toda una vida, como conozco a muchos de los que hoy están haciendo un recambio”.

“Nos tocó a los 60 años hacer un recambio generacional en el radicalismo”

En ese marco, destacó la práctica del cogobierno en las universidades. “Es una escuela de formación de cuadros impresionante, los chicos que tienen 18 años que son consejeros tienen una práctica de administrar, de leer los presupuestos, de saber cómo se gestiona”.