Se autorizó la vacunación combinada, ¿los salteños se aplicarían dosis distintas?

De las noticias más resonantes de las últimas horas se encuentra la decisión del Gobierno de la Nación para la combinación de vacunas contra el coronavirus, para buscar completar el esquema de vacunación en aquellas personas que recibieron el primer componente de Sputnik V pero que, ya pasados los 3 meses de espera, no consiguen el complemento.

Mientras en Salta se aguardan novedades respecto a cuándo comenzaría esta inoculación combinada y las directivas para aplicar las dosis disponibles en quienes necesitan terminar su inoculación preventiva, los salteños ya están opinando al respecto indicando si aceptarían o no esta aplicación de dosis diferentes.

El móvil de InformateSalta salió a la calle para hablar con la gente, interrogando respecto a esta cuestión encontrando una disposición general y positiva en vista de completar el esquema vacunatorio, pensando siempre en tener las defensas necesarias para enfrentar al virus.

“Si”, “Sin duda”, “Si lo haría”, fueron las respuestas generales de los salteños al ser preguntados si optarían por combinar esquemas. “¿Por qué no? Sí lo haría, todas las vacunas están aprobadas y si lo están es por algo, hay que dejar de meter miedo”, consideró uno de los entrevistados.

Otro dijo que “en mi caso tuve la primera, no me llegó la segunda y no me queda otra que combinar vacunas, por lo que estuve leyendo, saliendo bien los estudios entonces sí confío”, manifestó. Mientras que un tercer encuestado por nuestro medio dijo que, pese a ser uno de los que pudo ser inoculado con ambas dosis del mismo componente, “si tuviera que hacer lo hubiera hecho, inclusive si hay una tercera dosis lo hago”, planteó.

Otro salteño que espera la segunda dosis de la Sputnik V para septiembre no descartó la posibilidad de inocularse con Astra-Zéneca o Moderna. “Me la combinaría”, se sinceró. Una mujer que lo acompañaba a este último dijo que está con la primera dosis de Sputnik y, si bien preferiría completar esquema con la segunda, con “la que sirva para completar las dos dosis” se aplicaría.