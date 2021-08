Los salteños saben cuándo se vota pero descreen de la política

Sigue adelante la campaña electoral rumbo a los comicios legislativos provinciales que se celebrarán en dos domingos, con sus candidatos aprovechando la última semana de actividad para poder llevar sus propuestas y listas hacia los sufragantes, tratado de conseguir su atención y su voto por sobre todo.

Justamente, ¿los salteños saben qué se vota? ¿Saben cuándo se vota? ¿Y están interesados en la campaña, interiorizándose sobre los candidatos y sus propuestas, para definir su voto? Estas cuestiones fueron llevadas a la calle, donde InformateSalta consultó a la gente al respecto.

En general, los salteños saben el día que deben ir a las escuelas a emitir su voto. Después, no se muestran interesados por los candidatos o por la campaña, algunos saben los cargos que se votan y otros no, pero en general hay todavía un desapego marcado a la cuestión política y rechazo a los postulantes a las bancas.

“Si, se vota el domingo”, cuenta uno de los encuestados al móvil de InformateSalta quien dice saber que se eligen legisladores, concejales y constituyentes. Sin embargo dice que se pierde “tiempo con la política, votar es la manera de protestar y decir que estamos en desacuerdo con lo que está pasando”, agregando que “ninguno tiene la cabeza puesta en las elecciones, estamos tratando de ver cómo llegamos al 15 y no solo a fin de mes”

Otra de los encuestados también dijo saber que se vota el 15 de agosto para “senadores, concejales, convencionales constituyentes y no sé qué más”. Del mismo modo contó que está “muy indecisa” por quien va a votar, “vamos a estar indecisos hasta el último día”, reflexionó.

“Todavía no me empapé del tema, empezaré a leer un poco más”, dijo otra de las personas que habló con InformateSalta agregando que sabe que se eligen representantes para “la Cámara Baja y concejales”. Sobre candidaturas se sinceró que “no llegué a ver uno que me guste, la verdad estoy en desacuerdo con bastante (de ellos), no pensé todavía (a quién votar) pero lo tengo que hacer porque no soy de esas personas que agarran el primero y chau”, consideró.

Otro salteño, quien sabe el día en que se vota pero no los cargos, renegó de las candidaturas y de la política en sí. “Es una decepción total, lo que hay por ahora es una vergüenza, una desilusión total, lo que nos está pasando es consecuencia de la política”, les recriminó.