"Estoy convencido de que en la provincia llevamos muy buenos referentes"

El Diputado Nacional, Miguel Nanni (Unión Cívica Radical), dialogó con el periodista Federico Storniolo en el programa Sin Vueltas de InformateSalta y se refirió a la campaña que llevan adelantes desde el partido para las próximas elecciones del 15 de agosto.

Consultado por la conformación del frente, Nanni consideró "hemos conformado Juntos por el Cambio en la provincia, en la Capital ha habido una excepción. Nosotros queremos es que Juntos por el Cambio madure. Si tenemos distritos muy emblemáticos como San Martín o la intendencia de Tartagal, donde la UCR se está haciendo sentir. Tengo el palpito de que ahí podemos consolidarnos, podemos llegar a imponernos fuertemente. Estoy muy entusiasmado por lo que viene, mi generación tiene que construir el cambio que viene, no todo puede ser oficialismo".

Consultado por su relación con Gerardo Morales, Nanni dijo que el gobernador jujeño "tiene una gran gestión, Salta y Jujuy se parecen mucho, tienen economías mellizas, pero hay diferencias". Y destacó que la participación minera en Jujuy es enorme, “nosotros recién empezamos a caminar ese senda”.

En este sentido, Nanni consideró "ojalá que en Salta se pueda tener una mirada compartida, un rumbo en común. Con el litio, Salta puede ser la 'pampa húmeda' de la minería. Si apostamos nuestra política para gestionar el litio, Salta puede ser una provincia rica”.

Respecto a la reforma constituyente, Nanni señaló que "está muy bueno que los intendentes y el gobernador se pongan un límite, dos mandatos es suficiente", pero consideró que "suena poco la reforma constituyente, en primer lugar porque tiene que cambiarse el sistema electoral, no está clara la reforma en los temas de la justicia, ha quedado superficial". "Sentimos que faltaban más temas, convocar a semejante movimiento para tocar muy poquitos puntos, lo vemos un desperdicio".

Ayudar en la campaña “es una doble angustia, es un estrés total, no se lo recomiendo a nadie, pero a mi esto me apasiona. La gente esta esperando muchísimo de nosotros, veo que tenemos descreimiento que hay en la política, hay una desesperanza de que pase lo que pase esto no va a mejorar, y eso, toda la clase política, tiene que mejorar”.

"Entre todos tenemos que cambiar esta mentalidad, mostrar de que somos útiles para los vecinos, estamos viviendo tiempos de desesperanza muy críticos”

Consultado por el lugar donde esperará los resultados de las próximas elecciones, Nanni indicó que se quedará en Cafayate.

"Estoy convencido de que en la provincia llevamos muy buenos referentes, el radicalismo empieza a emerger y dar sorpresas en todo el país, vamos a ver si podemos ser el cambio que viene", finalizó Miguel Nanni.