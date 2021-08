Qué opinan los candidatos a Diputados sobre Salud, Seguridad, Educación y Empleo

Restan horas para que los salteños nos volvamos a encontrar con las urnas cuando, este domingo, vayamos a votar en las elecciones provinciales legislativas 2021 y elegir a los ocupantes de las bancas en juego. En ese contexto InformateSalta dialogó con algunos candidatos a Diputados para interrogarlos qué opinan sobre cuatro ejes fundamentales: generación de empleo, seguridad, salud y educación.

Ésto fue lo que respondió ante nuestro micrófono el candidato a diputado por el frente Gana Salta, Javier David:

Desde hace años hablamos de conectividad, hay que trabajar en poder generar conectividad gratuita o por lo menos puntos de acceso, Salta hace rato debería tener un esquema digital. Trabajo: Elaboré un plan de reactivación postpandemia con 10 ejes para que la actividad económica pueda recuperarse y generar el trabajo que hemos perdido y mucho más, en las áreas que somos fuertes, servicio y comercio, minería, turismo, sector agrícola y ganadero, ahí debemos potenciar para que Salta recupere empleo.

Hay que potenciar un plan integral de seguridad, la ciudad creció y que los vecinos sufran robos es inhumano, este plan integral debe ser reubicar comisarías, reubicar personal, hacer corredores seguros con infraestructura adecuada, iluminación, desmalezado y la posibilidad de alertas tempranas en cuestiones de inseguridad. Salud: Se vino invirtiendo mucho este año y medio, debemos lograr que (los salteños) tengan una atención mayor en términos horarios, con mayor especialidad y contando con médicos, que el primer nivel de atención pueda tener esa posibilidad, los que lleguen a hospitales sean con situación de gravedad.

Éstas fueron las respuestas del candidato a diputado por el frente Unidos por Salta, David Leiva:

Hay que avanzar en la conectividad y no solo llegar a más puntos con eso, garantizar la conectividad como planteamos el acceso al agua, cloacas o a la misma educación, debe ser una ley fundamental garantizar a los niños su acceso a la conectividad y no solo en lo que requieren para hacer las clases virtuales. En un momento hubo un proceso donde los chicos adquirían una computadora, ese proceso debemos retomar para que alumnos y maestros tengan por lo menos la posibilidad de estudiar. Trabajo: Muchas familias han quedado sin la posibilidad de ingreso, han generado nodos, las ferias se han llevado adelante, la economía social es importante y a esa feria barrial hay que generarle estructuras y condiciones para el desarrollo de la actividad; pasando por el sector del comercio, poder bajar la presión tributaria a la cual siempre se han sometido. El Estado debe acompañar en este momento de crisis al sector gastronómico, al comercio, bajando la presión tributaria, con créditos con intereses y tasas bajas, que puedan restablecer la actividad.

Un proyecto que voy a presentar es la constitución de consejos de seguridad barriales, la discusión de la realidad de los barrios, esa realidad que la tiene el vecino, ese conocimiento en los puntos de mayor inseguridad, en el encuentro con el personal de seguridad planificar hacia adelante cómo habrá una devolución con políticas reales, generar más seguridad en los barrios. Salud: Hoy los centros de salud son vitales, la atención primaria de salud en estos centros deben estar bajo la potestad de las intendencias, son los intendentes los que conocen esa realidad, los que conocen por la cercanía que tienen y deben tener la posibilidad de solucionar cada una de las situaciones que esos espacios requieren.

Éstas fueron las respuestas de Juan Esteban Romero, candidato a por “Salta Nos Une”

Educación: Como primer eje, hizo hincapié en la necesidad de conectividad ya que el 55% de los hogares de Salta no tiene acceso a internet. “Este es un derecho universal y mi compromiso es trabajar para que tengamos accesibilidad a este servicio”.

Además planteó la necesidad de infraestructura en todos los establecimientos educativos y la educación continua de los docentes.

Empleo: Para llevar adelante la reactivación económica, propuso la reducción de la presión tributaria, la inserción de jóvenes en el mercado laboral, y ayudar a los emprendedores y emprendedoras a que tengan un acceso fácil y rápido a microcréditos.

Seguridad: Propuso capacitar a la fuerza, brindar equipamiento, incorporar tecnología como cámaras en diferentes partes de la ciudad y trabajar con la justicia para que no sea tan permisiva y sea rígida en el cumplimiento de la ley.

Salud: “Desde nuestro punto de vista la salud debería ser una política de estado para que nunca más una crisis sanitaria nos agarre por sorpresa”

Éstas fueron las respuestas de Roque Cornejo, candidato de Juntos por el Cambio +

Empleo: Adelantó que impulsarán el proyecto del “contribuyente cumplidor”, destinado a aquellos comerciantes/emprendedores que vienen demostrando que tienen muchas ganas de poder salir adelante, y cumplen con sus obligaciones. “Durante un año no van a pagar un impuesto provincial con la finalidad de que sean ellos quienes reinviertan ese ahorro que tienen en el pago de impuestos, incorporando mayor tecnología, contratando a mayor mano de obra”

Seguridad: Explicó que es una problemática que debe abordarse en todas sus aristas, atendiendo las múltiples causas que la genera, entre ellas, el desempleo, la falta de inclusión social, las adicciones, y la deserción. Además propuso que las víctimas o los familiares de las víctimas tengan mayor participación en los procesos judiciales penales.

Educación: Preocupado por los altos índices de deserción escolar y de adicciones, indicó que es clave trabajar en la prevención desde niveles escolares iniciales hasta la secundaria. En ese sentido, adelantó que presentará un proyecto que atraviesa toda la curricula desde el nivel inicial hasta el secundario para trabajar en la formación en aptitudes como autoestima, asertividad, resiliencia y la promoción por la cultura de la paz y la no violencia.

Éstas fueron las respuestas del médico Bernardo Biella, candidato Salta Independiente

Educación: El médico sostuvo que la pandemia desnudó graves falencias, y mostró la mayor cantidad de desigualdades que hay entre las escuelas públicas y privadas, y adelantó que es necesario generar conectividad para que los niños hagan sus tareas, y generar igualdad de salarios para que los docentes vayan a trabajar y de esta manera los niños no pierdan más días de clases.

Empleo: Propuso como plan alentar la capacidad emprendedora para que puedan incorporar sus productos de manera masiva. “La pandemia dejó mucha gente sin trabajo y muchos tuvieron que reinventarse y desde su domicilio fabricar artesanías y además empezar a hacer ventas”

Salud: Adelantó que impulsarán un proyecto para que haya un médico en cada salita. “Es clave que sigamos trabajando en prevención de enfermedades y promoción de la salud, esto es fundamental porque hemos aprendido que sin salud no se puede trabajar, no se puede educar, no se puede ni siquiera tener libertad, la salud es una prioridad”