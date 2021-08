Macri: "La foto de Olivos terminó de destruir toda autoridad moral del Presidente"

El ex presidente Mauricio Macri reapareció hoy tras un largo viaje por Europa con fuertes críticas a Alberto Fernández por haber celebrado el cumpleaños de su esposa, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos, cuya foto trascendió públicamente y generó una fuerte crisis política. Además, se refirió a la “Marcha de las piedras” que convocaron familiares de víctimas de la pandemia, en la Plaza de Mayo y la residencia presidencial, para llevar una piedra en homenaje a los más de 109 mil personas que murieron por el COVID-19.

“En la marcha vi mucha indignación, indignación que comparto con todos los argentinos. Esa foto (de Olivos) nos da la sensación de que tocamos fondo o que el presidente tocó fondo en eso del valor de la palabra. Esa foto terminó de destruir toda autoridad moral del Presidente”, afirmó Macri, en una entrevista que le realizó el periodista Joaquín Morales Solá para el programa “Desde el Llano” del canal Todo Noticias.

El ex presidente confirmó estuvo viendo la Marcha de las Piedras que se convocó ante la Casa Rosada, en Plaza de Mayo, y frente a la Quinta de Olivos, donde ocurrió el cumpleaños el 14 de julio del año pasado: “Vi mucho dolor. Para mucha gente fue volver a despedirse de los seres queridos. Pero sobre todo, vi mucha indignación, indignación que comparto con todos los argentinos”, afirmó.

“Justo -coherente con todo ese dolor- estuve leyendo la carta de Solange. Es la carta de la chiquita que murió y su padre no pudo llegar a despedirse. Ella decía, mientras viva quiero que se respeten mis derechos. Me imagino cómo debe haber estado su padre al ver la foto”, aseguró durante el reportaje. Macri se refirió así al caso de Solange Musse, la joven enferma de cáncer que residía en Córdoba y que no pudo ver a su padre, Pablo, antes de morir por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia.

El ex presidente reapareció esta noche tras el viaje a Europa que inició el 27 de junio pasado para participar de la presentación de su libro en un encuentro con líderes de centroderecha del mundo y cumplir con compromisos en la fundación FIFA. Antes de la declaración de esta noche, Macri había quedado en medio de una polémica porque el gobierno bonaerense lo acusó de haber violado la cuarentena, al no estar en su casa de Acassuso y haberse quedado “por razón de fuerza mayor” en su quinta de Los Abrojos.

La denominada “Marcha de las Piedras” fue convocada por redes sociales la semana pasada, en plena convulsión política y social por la difusión pública de la foto del cumpleaños, donde se lo ve al Presidente, su pareja, y otras diez personas más alrededor de una mesa larga celebrado el cumpleaños. Según informó el ministerio de Salud ese martes 14 de julio de 2020 -cuando regía una cuarentena estricta- en las últimas 24 horas se habían confirmado 3.645 casos de coronavirus y habían fallecido 65 personas; y el total de contagios desde que comenzó la pandemia hasta ese día era de 106.910 y los fallecidos alcanzaban los 1.968.

Fuente: Infobae