PASO: Inés Liendo busca ser una oposición que ponga “un freno y controle al gobierno”

Tras realizar un recorrido por el norte de la provincia, Inés Liendo, precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio +, en “Sin Vueltas”, de InformateSalta, advirtió que “estamos en una elección legislativa en donde lo que se vota es una oposición, un freno y un control al gobierno” sobre todo después de un año pandémico donde se han visto bastantes abusos de autoridad.+

“Hay muy buena predisposición de la gente a escuchar una alternativa distinta”

Al ser consultada sobre la imagen del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, la abogada, quien brindó la nota a InformateSalta desde la ruta, reconoció que tuvo sus errores pero también aciertos. ”La gente lo reconoce, se da cuenta cuando hay una intención de mejorar las rutas y la infraestructura”.

Sobre su propuesta, indicó que el objetivo principal es que Salta vuelva a ser una provincia con potencia y producción. “Tenemos una responsabilidad grande de poder contener a un electorado que hace una semana se ha pronunciado en contra de un sistema que no lo representa, y eso ha quedado demostrado en el alto porcentaje de voto en blanco”.

Además dijo que su obsesión es generar trabajo, a partir del fomento a la producción, innovación, inversión y exportación. “Todo lo que genera mano de obra, lo que genera fuentes de trabajo, lo que combate la pobreza para nosotros es primordial porque es el motor de la Argentina”, dijo.

Por otro lado, señaló que es fundamental la educación. “Para acceder a un trabajo tienen que estar capacitados, tenemos malos sistemas educativos, y no medimos la educación, hay que tratar de mejorar nuestros límites educativos para que los jóvenes tengan opciones alternativas, y tengan donde ir a trabajar”, afirmó.

También habló sobre la importancia de trabajar en pos de mejorar la seguridad. “Es otro tema muy importante, tenemos tanta droga porque no hay control, porque no hay fronteras, no hay otra alternativa, la droga penetra como si nada, son chicos que nosotros los perdemos en manos de un mercado que los destruye”.

En relación a los resultados del espacio en los comicios provinciales, sostuvo que “fue una excelente elección” y adelantó que la campaña nacional es una continuación de la provincial. “Coincidimos en los mismos proyectos, solamente que enfocados en el marco nacional, esto es una continuidad y lo que se pueda resolver en la Nación tiene que tener su correlato en la provincia”

Sobre su experiencia política, indicó que desde hace 11 años trabaja activamente haciendo foco en la fiscalización y la transparencia en los procesos electorales, además de ser funcionaria del gobierno de Macri en el PAMI a nivel central. “Es la primera vez que decido candidatearme, y la verdad que es un desafío enorme, soy la única mujer que encabeza una lista dentro del frente”.

Sobre la interna en Juntos por el Cambio, afirmó que junto a Mateo Saravia y Graciela Lena conformaron una lista federal y fruto del consenso, que competirá dentro de la PASO con una lista del olmedismo (Zapata); una lista más chica del radicalismo que encabeza Chibán, y la de Avellaneda, a quien definió como un funcionario del gobierno de Sáenz dentro de un frente opositor.

En referencia a la polémica por la foto de Alberto Fernández festejando el cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos, consideró “es una gota más” y aseguró que la gente está harta por el manoseo. “Mucha gente se siente engañada, traicionada”, dijo.

“Lo más determinante es que se jugó con la vida de los argentinos”

Con respecto a la pandemia, criticó el manejo en la compra de vacunas. “Quizás nos olvidamos pero los argentinos podríamos haber tenido 14 millones de vacunas en diciembre y por una ley del congreso que no solucionaba el tema de una palabra nos privaron de poder tener esa dosis a tiempo y eso implicó la muerte de miles de argentinos”.

“Lo de la foto es una gota más, mientras nos fundíamos y teníamos las escuelas cerradas, parecía que había una sección muy chiquita de la Argentina que tenía privilegios”