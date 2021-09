Otra vez, ¿está Salta preparada para la búsqueda y rescate en la montaña?

La foto resulta más que clara. Según publica El Tribuno, ese es el equipo que tiene a su cargo la búsqueda del joven David Sulca que podría estar herido o extraviado hace una semana. Este puñado de hombres, a quienes seguramente les sobra voluntad y coraje, no puede rastrillar miles de kilómetros solos, sin equipos y a pie.

Se puede ver que no cuentan ni con la vestimenta ni el equipamiento necesario para la tarea, claro, al parecer son vecinos o baqueanos de la zona, únicos protagonistas de una nueva búsqueda de una persona que se pierde en los cerros y montañas de Salta. Y esto no es nuevo, sucede con mucha frecuencia en Salta por lo que resulta demás llamativo a esta altura no tener personal ni equipamiento adecuado.

En este caso a Sulca se lo busca en la Quebrada del Toro, con mucho frío y a más de 4.000 metros de altura. Antes fue en San Lorenzo, o en Rosario de Lerma. Sea donde sea, siempre lo mismo. Demoras, descoordinaciones, improvisaciones, puro voluntarismo.

Sin novedades de David

Fuentes de Seguridad informaron que no hubo resultado alguno en el primer día en que los equipos de rescate salieron en busca de David Sulca, quien desapareció misteriosamente el día miércoles 15.

Su propia madre, Evelia Zerpa, confirmaba anoche que no hubo novedades de importancia en el rastrillaje practicado ayer. En tanto, en Campo Quijano delinean las tareas de búsqueda a través de un equipo interdisciplinario a cargo del comisario Lisandro Cejas, que coordina por radio los movimientos de los cuatro grupos de búsqueda de altura.

Todos los parajes que se visitaron se encuentran a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar y las marchas no admiten errores en los horarios de regreso -informaron-, ya que el frío y los vientos en las alturas son verdaderamente un peligro latente.

Tampoco se informó si finalmente operará hoy uno de los helicópteros de la Provincia, en las zonas más bajas, donde el techo de operación de la nave se lo permita. ¿No contamos con otro como en Jujuy, que permite volar a más altura? ¿No se puede coordinar y pedirlo prestado a la vecina provincia para avanzar en una búsqueda con mayores esperanzas?

En el año 2.018 Jujuy compró un moderno helicóptero para actividades sanitarias, de rescate, combate de incendios y patrullaje aéreo. Se trata de una aeronave Multi-Misión H125, que puede operar en condiciones de bajas

temperaturas y altitud, así como también cámara giroestabilizada de observación diurna/nocturna que capta imágenes en HD a larga distancia.

En total no pasan de veinte las personas que en estos momentos buscan al joven desaparecido, ya que muchos voluntarios no llegaron hasta Las Capillas en el día de ayer. “Eran pocos los que llegaron desde la ciudad de Salta, porque el día anterior debieron caminar diez horas para llegar al campamento base de Las Capilla.

En la mañana se reunieron los más fuertes y los que estaban en condiciones para la operación de búsqueda y rescate”, dijeron.

Más allá de los baqueanos y vecinos, a quienes se deben sumar algunos efectivos policiales de las Comisarías de la zona, por qué no se pide ayuda al Ejército, a Gendarmería, que tiene el personal entrenado y los recursos necesarios para colaborar. Resulta llamativo que con la experiencia adquirida ya en búsquedas anteriores no existan protocolos o coordinaciones ya establecidas en tal sentido.



Hoy quizá el grupo de búsqueda sea reforzado por más personas y otras logísticas que se están estudiando, entre ellas la participación de alguna nave de apoyo.