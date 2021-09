Mientras los usuarios lo sufren, exhortan a Gasnor a dar un servicio correcto

Entre las pesadillas que aún se mantienen de estos meses de pandemia, se encuentran las que viven permanentemente los salteños al necesitar soluciones, respuestas o un simple contacto con la empresa Gasnor, la cual no cesa en sus irregularidades y falencias.

Cabe recordar que Gasnor fue uno de los organismos que más demoró en reabrir tras la cuarentena estricta, tiempo en el cual los usuarios “hicieron malabares” para intentar comunicarse con la empresa al querer consultar sus trámites, diligencias o problemas, posteriormente esperaron largo tiempo para que levantaran las persianas, y mientras tanto el “servicio online” no supo estar a la altura de las demandas.

Ahora la oficina céntrica de la firma ha comenzado a abrir sus puertas, levantando sus rejas, pero las falencias están a la orden del día: pasa que aquellos usuarios que se acercaron para intentar tener un servicio presencial se toparon con que, o no podían ingresar a las oficinas, o se les indicaba que volvieran luego ya que el servicio estaba “caído”.

Esta situación generó malestar en distintos usuarios quienes se topaban con carteles pegados en los vidrios que rezaban: “NOS ENCONTRAMOS SIN SISTEMA PARA AUTORIZAR, VERIFICAR Y/O PAGAR FACTURAS”, según constató Canal 9 Multivisión el cual dialogó con una mujer quien llegó a consultar su situación pero nadie la atendió; lo mismo le pasó a otra mujer quien incluso había reservado turno.

“Yo quería pagar mi deuda, dos boletas que supuestamente nunca me llegaron, quiero pagarlas y me dicen que tengo venir a la oficina, llamo a un 0-800 y no me atienden, vengo y me dicen que no pueden atenderme porque no tienen sistema”, protestó otro usuario a Canal 4 sobre las irregularidades que pasó.

“Insólito es que te intiman a pagar o te cortan, pero no tienen sistema para pagar”

Esta situación llegó a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta, que a través de un comunicado contó que estuvieron trabajando con los responsables de la empresa para brindar una respuesta urgente a las problemáticas planteadas.

Del mismo modo indicaron que es preciso por parte de la empresa restablecer los servicios informáticos, que no se produzcan cortes de servicio, ni se cobren intereses a los usuarios afectados. Por último, llamaron a los usuarios a reportar en la Defensoría sus reclamos sobre los problemas que puedan tener con Gasnor.