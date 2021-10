Tras intensas jornadas de audiencias, hoy serán los alegatos en el juicio contra Lautaro Teruel

Este jueves 14 de octubre se desarrollarán los alegatos en el juicio contra Marco Lautaro Teruel, acusado en una primera causa de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño. En la segunda causa, Teruel fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán. Interviene el fiscal penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid.

Durante el desarrollo del Juicio, iniciado a fines del mes de septiembre y que se acerca a su final, el principal acusado, Lautaro Teruel, declaró y se mostró arrepentido en relación a la causa de la menor.

"Me pesó la conciencia y fue mi necesidad pedir disculpas", expresó en relación a la víctima de la primera causa, quien en un relato pormenorizado contó cómo los abusos que se extendieron por tres años, arruinaron su vida.

Al momento de declarar, la denunciante, que hoy tiene 19 años, señaló que sufrió intentos de suicidio, desórdenes alimenticios, cortes, depresión y hasta abandonó el colegio.

Sobre la segunda causa, sostuvo que nunca tuvo la intención de abusar de ella y que lo ocurrido sucedió solo una vez, porque mantenía con ella una amistad. Ella, en su relato, aseguró que estaba en una habitación manteniendo relaciones sexuales consentidas con uno de los jóvenes cuando de forma imprevista entró Teruel y la penetró. Ante esa situación el acompañante de la joven se fue y el acusado habría terminado de consumar el abuso, dejándola en estado de shock.

Al respecto, Teruel reconoció que ingresó a la habitación con la intención de tener relaciones sexuales con la víctima pero aseguró que jamás le ofreció marihuana. "Sería incapaz de inducir así a una víctima para aprovecharse de la situación", indicó.

Además, sobre el cierre de la primer semana del juicio declaró el otro acusado, Silvio Rodríguez quien rompió en llanto en medio de la audiencia y contó su versión de los hechos, y dijo ser inocente.

En la jornada de este martes, optó por declarar el coimputado Gonzalo Isaac Farfán, quien sostuvo que la denuncia de la segunda causa surgió “de un error en la memoria de la víctima” y negó su participación en los hechos denunciados. “Quiero aclarar que soy inocente. Yo no me desnudé delante de nadie. No participé de ningún abuso ni permitiría que nadie hiciera algo tan aberrante. No sería propio de mí tener una actitud así”, dijo el acusado.

Por último afirmó que tras la noche del hecho continuaron siendo amigos con la víctima hasta que ella se mudó a Buenos Aires y manifestó que no le guarda rencor a la joven, antes de declararse inocente. En la misma jornada, también fueron reproducidos numerosos audios y transcripciones de chats ofrecidos como prueba por la Fiscalía.

Finalizada la etapa de testimoniales y tras declarar los tres imputados, los alegatos en la audiencia de debate a cargo de la Sala III del Tribunal de Juicio, presidido por la jueza Carolina Sanguedolce y con la vocalía de los jueces María Gabriela González y Pablo Farah, se desarrollarán desde este jueves 14 de octubre, desde las 8.30, en el Salón de Grandes Juicios del Poder Judicial.