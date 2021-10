Caso Teruel: "Otras víctimas podrán empoderarse con una sentencia así"

Siguen las repercusiones en torno al fallo que concluyó el juicio contra Lautaro Teruel, acusado de abuso, a quien se lo penó con 12 años de prisión efectiva y la absolución de sus dos amigos por el beneficio de la duda.

Entre las manifestaciones que están surgiendo al respecto, InformateSalta dialogó con la abogada de una de las víctimas y querellante en el juicio, la doctora Liza Medrano, quien señaló su conformidad como la de su defendida con la sentencia, asegurando que ésta puede ser motivadora a otras personas a denunciar sus causas.

“El fallo tiene una implicancia altamente positiva en relación a mi asistida, el saber que la Justicia responde frente a una denuncia por hechos tan aberrantes con una condena de 12 años”, reflexionó la abogada contando que su defendida tomó el fallo también “de manera positiva, muy emocionada ella y su entorno al saber que fue creída, que se creyó lo que dijo”.

Sobre lo transitado en el juicio, Medrano manifestó cómo lo han vivido como querellantes: “El proceso inició con el temor de que no se le crea, a que estaría con una persona conocida, pero esos temores han sido superados con una sentencia y con la Justicia diciendo que aquí se juzga a todos por igual”.

“La Justicia respondió al pedido de una víctima cuando se cometen hechos aberrantes”

En cuanto a lo dicho por los familiares de Teruel y la defensa, respecto a cómo los medios influyeron en el caso, la abogada se mostró contraria a esta postura. “En ningún momento la prensa es presión al condenar, yo hubiera preferido por mi asistida sacarla de la opinión pública porque no gana nada con la exposición, pero puede reconfortarse en saber que denuncia para que a nadie más le pase lo de ella”, subrayó la abogada.

Medrano también se manifestó en torno a la absolución de los amigos de Teruel, indicando que esperarán los argumentos para saber el porqué de este fallo. “Lo cierto es que no fueron absueltos de manera lisa y llana”, objetó agregando por último que, en esa espera, también verán si comparten o no alguna de las motivaciones del tribunal para aplicar o no un recurso de casación.

“Otras víctimas podrán empoderarse con una sentencia así y saber que pueden denunciar, que hay sentencias condenatorias”