Ataque de rugbiers: "Hubo una intención de provocar la muerte"

Así lo confirmó a InformateSalta Fernando Teseyra, abogado de la familia del joven atacado por un grupo de rugbistas el fin de semana en una finca de Campo Quijano. Tras la golpiza, el sujeto continúa internado en recuperación.

“Estamos trabajando en la constitución querellanete. Tenemos identificados a cuatro de los atacantes que fueron señalados por la víctima, vamos a dirigir la querella contra ellos. Hasta donde sabemos no se abrió la investigación, no hay una imputación de parte de fiscalía, puede que sí la haya pero todavía no tuvimos acceso a la causa debido a que el caso es muy reciente y recién estamos por presentar la constitución querellante ante la fiscalía el día de hoy”, explicó.

Los padres del joven radicaron la denuncia el domingo a la madrugada, interviene la fiscalía de Cerrillos. “Estamos a la espera de los partes médicos, de cuánto tiempo va a llevar la recuperación porque de eso depende si son lesiones leves o graves. Estamos analizando con los familiares pedir el cambio de calificación legal porque el ataque entre tantas personas contra una sola da muestra que hay una intensión que va más allá de sólo golpear, es decir una intención de provocar la muerte. Vamos a poner en consideración de la fiscalía la oportunidad de calificarlo como homicidio en grado de tentativa”, señaló el abogado.

Respecto a los atacantes, se conoció que se trata de varios jugadores de un reconocido club quienes, según declararon los padres, ya habrían protagonizado un hecho similar con otro joven hace pocos días pero que no hubo denuncias al respecto.

“La versión de los hechos es la que tenemos por parte del damnificado a través de sus familiares, él sigue internado, todo se va a ir demostrando con las pruebas a producirse, los testimoniales, hay una prima que estuvo declarando en fiscalía. Hay que aclarar dónde fue, el horario, por qué motivo, determinar cómo fueron los hechos”, manifestó Teseyra.