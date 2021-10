Se conocieron los fundamentos de la condena a Lautaro Teruel

Los jueces de la Sala III del Tribunal de Juicio dieron a conocer los fundamentos de la condena a Lautaro Teruel, de 12 años de prisión efectiva por abuso sexual. Esto se informó a través de un documento publicado por el Poder Judicial de la Provincia de Salta.

Entre los fundamentos más importantes, caben destacar los siguientes:

Diferentes audios de WhatsApp que intercambió Teruel con las víctimas. En algunos de estos mensajes, el confiesa lo que hizo, dice arrepentirse de lo sucedido y le pide perdón a la víctima.

Una de las víctimas dice que ni ella ni nadie de su familia le pidió dinero a los Teruel. Además la víctima cuenta algunos de los problemas que sufrió, como “se cortaba los brazos, las piernas y también algunas veces la panza”.

Otro de los elemento que aparece como fundamento es la declaración de la hermana de Lautaro Teruel, en una de las publicadas por el Poder Judicial se dice: “En cuanto al hecho le preguntó a su hermano y éste le dijo que fue un toqueteo, le dijo que fue cuando tenía dieciséis años y J. tendría seis porque se llevan diez años”.

La declaración de los médicos y especialistas de salud que efectuaron diferentes análisis tanto a las víctimas como a los imputados.

Chats entre Teruel y las víctimas, dónde en algunos de ellos hablan sobre la publicación en redes sociales y sus consecuencias.

Declaraciones de amigos de los imputados que los describen como personas y buscan detallar sus reacciones al conocer las publicaciones realizadas en redes sociales.

Una grabación dónde Teruel dice: “Pero ahora veo nenitas y no me pasa nada, si tuviera dudas le digo a mi viejo ayúdame, o voy a un loquero o en cana, pero no, es algo con lo que luché mucho tiempo, veía una pendeja y me alzaba, ahora no, tengo 100 minas, una nena no tiene por qué experimentar esas cosas, le digo eso a mi viejo, es algo que pasó de pibe, de pendejo, tengo malestar por lo que hice, necesito pedir perdón”.