No dejan de aparecer casos: profesores de 4 colegios denunciados por acosar a sus alumnas

La valiente actitud que tomó una alumna de 15 años del Colegio 11 de Septiembre del barrio Santa Ana II, quien se animó a contar a sus padres y a sus compañeros que estaba siendo acosada por el profesor de folclore, destapó una ola de casos de las mismas características en otras instituciones educativas.

Sólo en la última semana, ya son 4 los colegios secundarios de la Capital salteña en donde las alumnas denuncian haber sufrido acoso por parte de docentes. Colegio 11 de Septiembre, Scalabrini Ortiz, Colegio Facundo de Zuviría y Colegio Sargento Cabral.

En el primer caso, los alumnos al tomar conocimiento de lo que estaba pasando una de sus compañeras, realizaron durante varios días seguidos una sentada en repudio a la situación. Con el correr de los días, se fueron conociendo más casos y hasta el momento ya son 5 los profesores apartados del cargo. Incluso, desde el Ministerio de Educación investigan el accionar de los directivos, quienes fueron separados temporalmente.

En el caso del Colegio Secundario N° 5094 "Raúl Scalabrini Ortiz", ubicado en calle San Martín 1767, una alumna de 13 años sufrió un intento de violación por parte de dos alumnos que serían de 5° año. En uno de los recreos, la menor fue empujada hacia dentro de uno de los baños y mientras uno hacía de “campana”, el otro la manoseó, intentó quitarle la ropa y abusar de ella. Afortunadamente logró escapar.

El hecho sacó a la luz otra grave situación que se viviría dentro del edificio con la venta de drogas. “Mis hijos venían a este colegio, uno de ellos conoció la droga acá, le vendían en el baño. Yo los saqué del colegio porque nadie hacía nada. Esto no tiene que seguir sucediendo. Lo que pasó ayer, la venta de drogas, acá es algo típico. No sé por qué no tenemos policías dentro del establecimiento, el gobierno tiene que hacer algo”, dijo un papá a InformateSalta.

En este sentido, se investiga también denuncias por acoso sexual de varias alumnas del Colegio Facundo de Zuviría, ubicado en el centro de la ciudad. Si bien por ahora la información es incipiente, se están analizando las declaraciones de las estudiantes y la supervisora del área. En este caso, aún no hay demasiados datos pero versiones que trascendieron en redes sociales indican que se trata de un profesor de idiomas.

En Villa Mitre, alumnos del colegio Sargento Cabral con pancartas y carteles, decidieron hacer escuchar su malestar ante un docente de matemáticas quien habría realizado actos de acoso a las alumnas, pidiendo actuaciones por parte de las autoridades al sentirse inseguras e intranquilas con este sujeto indicando que hasta tienen miedo.

Según contaron las víctimas, este profesor les realizaría declaraciones obscenas, las acosa y de no seguirles el ‘juego’, les baja la nota o las desaprueba. “Hay varias chicas a las que quería ir a enseñarles a su casa, ellas le dijeron que no y dejó de aprobarlas, te guiña el ojo, habla de su vida privada, una vez hablaba de tener un hijo como diciendo quién quería tener un hijo con él. Nos hacía pasar al frente y de espalda, para vernos las piernas, sino te ponía nota mala”, fue un ejemplo que dio una estudiante.