Muerte en avenida Paraguay: “Pudo ser evitable”

Carlos Sauma, director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dialogó con radio CNN Salta y lamentó el trágico accidente que se cobró la vida de una mujer que cruzaba por la avenida. Señaló que es una de las arterias más complicadas en cuanto a la siniestralidad.

“Ayer fue un día de luto porque tuvimos una víctima fatal en avenida Paraguay, algo que pudo ser evitable. La señalización está pero la mayoría de los accidentes se producen por el exceso de velocidad y la distracción con celulares”, dijo.

Sauma indicó que se analizó la posibilidad de colocar barreras New Jersey para que los peatones no crucen por lugares que no son seguros ya que hay sectores donde los conductores aumentan la velocidad y pierden el control del vehículo.

“Hay proyectos de ley de bajar la velocidad de 60 a 50 kilómetros para evitar lo que pasó ayer, para que en el caso de que un peatón sea atropellado, tenga mayor probabilidad de vida”, sostuvo.

De acuerdo a lo que describió Sauma, el año pasado, una de las modalidades que trajo la pandemia fue el consumo de alcohol a nivel general, en septiembre del año pasado empezamos a ver una importante cantidad de accidentes provocados por conductores alcoholizados. "Hoy se pudo reducir un 60% la cantidad de conductores alcoholizados".

“Tiene que haber mayor exigencia en la entrega de licencias de conducir, hay muchas facilidades. Hay que endurecer las penas, tenemos una ley bastante antigua, los legisladores deberían modificarla porque estamos quedados en el tiempo. También tiene que haber más campañas de concientización”, analizó.