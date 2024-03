Colegios privados: "Si sube mucho la cuota nos quedamos sin alumnos y si la bajamos no cubrimos costos”

Según datos de la UCA (Universidad Católica Argentina) 3 de cada 10 alumnos de la escuela privada son pobres, con el 26,8% de los estudiantes de las instituciones laicas en situación de pobreza, ascendiendo a 33,9% en las parroquiales o religiosos, mientras que en las de gestión estatal 7 de cada 10 alumnos se encuentran por debajo del nivel de pobreza.

Pablo Pereyra, presidente de Aepsa (Asociación de Establecimientos Educativos Privados de Salta), fue consultado en CNN Radio Salta sobre esta situación, quien recalcó que es cierto, agudizándose aun más en el interior provincial.

La difícil situación económica que atraviesan las familias llevó a tomar decisiones drásticas en cuanto a la educación de sus jóvenes integrantes, optando por una educación pública en algunos de los casos y en otros haciendo el esfuerzo por continuar con la institución donde tienen un sentimiento de arraigo.

Entre un 10 y el 15% fue la caída de la matrícula para este año, donde la mayoría migro a la escuela pública, en caso de encontrar un asiento, mientras que se vio una leve movilidad entre colegios de cuota más económica, dijo Pereyra.

Con la suba de servicios en el mes a mes, más los alquileres, ven afectada la gestión de los colegios que no cuentan con asistencia del Estado, donde el 80% de la cuota se destina a sueldos, quedando el 20% para cubrir alquileres: “un colegio que pagaba 380 mil pesos en diciembre, arrancó el año con 850 mil pesos con una previsión de actualización cada tres meses”.

“Un establecimiento que no recibe aporte estatal si sube mucho la cuota se queda sin alumnos, si la baja no cubre costos”.

La delicada situación en la que se encuentran los colegios laicos no subvencionados deviene de la pandemia y se vio acentuada con la inflación y los costos laborales, explicaba el presidente de Aepsa.

Sobre la ayuda desde Nación con vouchers para compra de útiles y financiamientos para el pago de cuotas de colegios privados, que todavía no se impartió, Pereyra manifestó que todavía no recibieron información alguna, ni consultas de las familias: “implementando en Salta no hay nada”.

Si bien algunos colegios privados de las características de Aepsa eran relativamente económicos, como consecuencia de los incrementos salariales y los costos derivados de la inflación fueron subiendo las cuotas paulatinamente.

Codesa (Cooperativa de Educación Salteña) anunció a los padres la suba de la cuota de abril, motivada por el complejo escenario económico.

En caso de nivel inicial y primario la cuota subió de 70 mil a 90 mil pesos para abril, mientras que nivel secundario la cuota saldrá el próximo mes 95 mil pesos.

Si bien reconocieron el esfuerzo que realizan los padres para brindarle la mejor educación a sus hijos, no confirmaron los montos de los próximos meses, por lo que será una novedad mes a mes.