Crisis en el hospital de Aguaray: "Está acéfalo, no sabemos quién va a asumir"

Luego que se conociera la renuncia de la cúpula gerencial en el nosocomio de Aguaray, la enfermera Norma Ascui en Multivisión Federal, se mostró preocupada por la situación del área y sentenció que "hoy el hospital está acéfalo".

"No sabemos quién va a asumir, hasta este momento no nos informan nada. Son 23 mil habitantes en Aguaray, necesitamos mejorar la guardia, más médicos. Los insumos que faltan son más camisolines, más barbijos, más cantidad de guante”, expresó preocupada.

La situación que atraviesa el hospital Luis Güemes de Aguaray se conoció públicamente cuando una enfermera denunció en medios nacionales la precariedad que viven a diario. “Yo creo que algo está pasando para que hayan decidido renunciar todos. Renunciaron los tres gerentes y dos médicos. Soy testigo, muchos compañeros fueron presionados para que no hablen, los amenazan con los contratos”, dijo.

Al mismo tiempo contó que enfermeros están organizando una rifa para comprar insumos, una heladera, computadora, y material para trabajar día a día, ya que actualmente tienen que lavar material descartable para reutilizarlo.

“La heladera que tenemos no las donó una enfermera hace 20 años, se está cayendo a pedazos, prácticamente no enfría. No nos quieren comprar una nueva por eso hicimos la rifa, también necesitamos una computadora para tener más comunicación con Salta".