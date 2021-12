Amenazas, antecedentes y la lucha de los vecinos contra los desmontes en el Cerro de la Virgen

Mientras la Municipalidad de Salta piensa en avanzar en una denuncia penal en contra de los desmontes que está realizando un privado en la reserva natural del cerro 20 de Febrero, los vecinos de la zona se mantienen alerta y siguen con su lucha para evitar que sigan sucediendo.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Federico Storniolo y Sebastián Quinteros, Maximiliano Assaf, Juan Guaymás y Felipe Rafael Rivelli, en representación de los vecinos de la zona de Tres Cerritos, altura Los Carolinos al 700, dieron su versión de los hechos.

A su turno, Maximiliano Assaf, indicó que se organizaron para no permitir de ninguna manera que se continúe con los trabajos ilegales en la zona y cuentan con las herramientas y los conocimientos necesarios para impedirlo.

“Esto es un problema a nivel país, que moral, que ética que tienen los empresarios argentinos. Hay tantos lugares para desarrollar y poner en valor y quieren desmontar una reserva natural, es inaudito. Javier Sauna (el comprador), nunca se acercó en persona, dejó un teléfono, lo llamé pero no fue una charla fructífera, me amenazó con demandarme y con no salir en los medios”, dijo.

A su turno, Juan Guaymás, quien además de vecino es abogado, detalló que este señor es el responsable directo por lo que está sucediendo, ya que figura como comprador del terreno vendido por la hija del ex gobernador Miguel Ragone.

“Es un predio grande pero que es una reserva natural. Hace dos años también la misma familia Ragone pretendió hacer un hotel en las cercanías de la calle Carolinos al 700, que era una violación a la reserva. Se estaba desmontando, no con topadora, sino a mano para disimular y vulnerar la reserva natural, entonces, los vecinos reaccionamos”, expresó.

Asimismo, explicó que si esa propiedad tiene restricciones en el ejercicio del dominio, nadie puede ceder un derecho mejor o más extenso del que tiene. “Si es una reserva natural, tiene que respetarla. Puede el ejercer un derecho, que es el de subdividirlo pero como el comprador no puede tener un derecho mejor que el que tiene el vendedor. En consecuencia, este señor no tiene un derecho, está causando un daño en forma intencional, y más en una reserva es un delito”.

Por todo ello, aseguró que perfectamente se puede avanzar con una denuncia penal en su contra. “Aparte es responsable por los daños y perjuicios que están ocasionando, no solo daños materiales sino también porque está de por medio el orden público. Estos señores no tienen de modo alguno la facultad de hacer lo que están haciendo”.

Por su parte, el licenciado en Ciencias. Geológicas Felipe Rafael Rivelli, manifestó que si bien aún no saben que es lo que pretenden hacer en esos terrenos, es algo que huele a ‘pescado podrido’ y que avasalla con la reserva natural del predio.

“Esto de hace pocos días nada más, relativamente. De la noche a la mañana cercaron el predio, es el circuito obligado para que la gente vaya del Santuario de la Virgen del Cerro, o sea que es una vidriera nacional. Lo que está pasando lo podemos sintetizar en 4 partes, una legal, una técnica, una ambiental y una social. Todo eso hace a esto que está ocurriendo”, afirmó.

Además, advirtió sobre las graves consecuencias que puede traer a la zona, con escurrimiento de agua tapada por sedimentos, deslizamientos de tierra y también en caso de que ocurra un temblor.

“La frutilla del postre es que Salta es una zona sísmica, de eso se olvidan, el hecho de construir lo que fuere en las laderas del cerro San Bernardo es nefasto porque debilitan y comprometen la estructura original. Esa desestabilización habiendo un movimiento sísmico, ni haciendo un curso de magia podemos saber lo que puede pasar”, concluyó.