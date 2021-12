Otra vez, trabajadores del PAMI denuncian irregularidades

Si de balances se trata, este 2021 tuvo condimentos de los más variados para PAMI. Con cambios y pedidos de intervención, denuncias a ex gerentes, cobros indebidos del IFE, falta de prestadores y el reclamo tanto de afiliados como de trabajadores, la obra social de jubilados y pensionados continúa acaparando titulares.

En este caso, la polémica se desató a partir del reclamo de trabajadores que se manifestaron en contra de un evento organizado por la gerencia y que derrocharía dinero que puede ser invertido en mejorar alguno de los tantos flojos que tiene la prestadora.

Para este 10 de diciembre los trabajadores están invitados a la fiesta de fin de año de PAMI, que, cabe recordar, se encuentra bajo la gerencia de la Dra. Verónica Molina. En la fecha también se celebrarán los 50 años de la institución y se hará entrega de plaquetas recordatorias a quienes cuentan con más de 25 años de servicio.

Sin embargo, la convocatoria despertó el descontento entre los trabajadores, quienes para manifestar su rechazo emitieron un duro comunicado a través del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA). El mismo sostiene la consigna: "Después de la falta de dos años de gestión, las y los trabajadores de PAMI no tenemos nada que festejar".

“Sacamos un comunicado diciendo que nos sorprende y nos genera indignación que estando en una situación como la que atraviesa PAMI se decida destinar un presupuesto elevado a hacer una fiesta”

Desde las puertas de la sede central, frente a Plaza 9 de Julio, Matías, uno de los empleados recordó que “desde hace mucho tiempo se denuncia la falta de prestaciones, el estado de las instalaciones y la situación de los trabajadores que sufren destrato, merma de funciones, quita de claves por parte de la gestión”.

“En estos 2 años de gestión no tenemos nada que festejar como gremio. No tenemos ni agua para tomar ¿y vamos a tener una fiesta? Tenemos numerosas cosas para decir. El reconocimiento es todos los días, no maltrato diario para después recibir una placa”, ahondó Matías. A su vez, marcó que dependerá de cada trabajador asistir o no al evento que está previsto para esta noche.

“Como gremio no estamos de acuerdo. Vivimos situaciones de angustia todos los días por falta de prestadores, por afiliados sin respuesta. Repetimos: no tenemos nada que festejar”, concluyó el trabajador.