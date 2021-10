Por la falta de prestadores y los desvíos de donaciones, insisten con la intervención del PAMI

Luego de la imputación de Verónica Molina, titular de PAMI Salta por mal desempeño de sus funciones, concusión y malversación de fondos, el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) envió una nota a su cúpula a nivel nacional para que estos intervengan la delegación salteña debido a los inconvenientes “de público conocimiento” que atraviesa su directora y otras situaciones de desmanejo y falta de prestaciones que vienen denunciando y que “afectan la institución”.

Al respecto, Matías Scalabrini, Secretario General de SUTEPA dialogó con InformateSalta al respecto y apuntó a buscar una solución a su pedido como Sindicato, que no afecte aún más la grave situación que atraviesan los afiliados de filial Salta y aclaró que son respetuosos de los tiempos de la Justicia.

"Nosotros todo lo que tiene que ver con el proceso somos respetuoso de la Justicia y a la espera que sea lo más rápido posible. No hubo modificaciones por parte de ella, nosotros como gremio no tenemos que pedirle explicaciones ni tenemos que hacer ningún tipo de reunión especial, porque es una cuestión judicial no interna de PAMI, ninguna acción nuestra queremos que sea en perjuicio de los afiliados" explicó.

En cuanto a los bienes que habían ingresado a la filial PAMI tras un acuerdo con AFIP y Aduana y que serían los que fueron desviados por Molina en campaña, Scalabrini confirmó que estos bienes estaban en la delegación y luego fueron distribuidos sin que se les notificara. "Nosotros nunca tuvimos acceso a ningún tipo de normativa sobre eso y no hay ni un solo empleado de PAMI que haya entregado los electrodomésticos pero en PAMI ya no están" aclaró.

La situación prestacional gravísima en Salta

Matías Scalabrini, secretario General de SUTEPA confirmó que si bien la situación de PAMI a nivel País varía, Salta se encuentra en una situación gravísima, agravada por la reciente rescisión de contrato con Sanatorio Parque, tras la muerte de una Anciana en el lugar.

Actualmente el gremio tiene 194 trabajadores afiliados y en cuanto a los Afiliados de la obra social PAMI Salta tiene alrededor de 120 mil persona adultas mayores. "Hay muy pocos prestadores, los afiliados no están teniendo respuestas y terminan yendo al hospital público porque hay grave falta de especialistas".

"No tenemos oncólogos, dermatólogos, flebologos, un montón de especialidades que son propias para atención de personas mayores que no se están teniendo", explicó y agregó que esta situación es grave hace años pero corresponde a esta gestión resolver la situación.

En cuanto a su reclamo o pedido sobre Molina, anticipó que no tomarán medidas que afecten aún más la situación de de los afiliados.

"Evaluamos que hacer un paro de actividad en filial Salta implicaría un perjuicio muy grande para los afiliados que no queremos que pasen por esto, ya están penando demasiado para conseguir prestaciones. El trabajador de PAMI quiere trabajar y habilitando todos los canales que podamos para poder reclamar esto" concluyó.