Tras horas de debate y algunos cruces, Diputados aprobó el presupuesto provincial 2022

Fueron cinco horas en las cuales la Cámara de Diputados trató, analizó, debatió y finalmente aprobó por unanimidad el proyecto del Presupuesto Provincial 2022, con lo cual la iniciativa ahora deberá ser sometida a la Cámara de Senadores para obtener su visto bueno final. La última sesión del año para los diputados abarcó un extensísimo debate para darle media sanción a la planificación económica para el año entrante, la cual estipula un monto total de $271.000 millones, un 73% más de lo gastado en estos 12 meses, dinero que apuntará sobre todo a las áreas de educación, salud y seguridad.

Al ser la última sesión, ningún diputado quiso perder su oportunidad de opinar del proyecto, con miradas y vértices de todo tipo de índole. Una voz a favor fue la de Patricia Hucena, de las primeras en hablar manifestando: “Es un presupuesto de acciones concretas, con búsqueda de recursos; el presupuesto procura un norte con un programa inclusivo, regional; el Gobierno demostró seguir construyendo las mejores soluciones posibles, con un sendero de desarrollo y estabilidad”.

Otra postura acompañando el proyecto fue la de Socorro Villamayor. “Destaco la importancia del Gobierno en el área de Educación que, con Salud, fueron las más vapuleadas de la pandemia; poner a educación me parece destacable, lo de salud también lo es, porque recibimos una situación de la provincia en terapia intensiva”, aseguró la diputada.

Quienes no fueron tan positivos fueron, por ejemplo, el diputado Bernardo Biella, quien dijo que los recursos para la cartera sanitaria no eran suficientes. “Necesitamos una gran inversión, la inflación es más del 50%, el incremento del 25% no alcanza para cubrir los medicamentos de alta complejidad que se necesitan para los pacientes en terapia intensiva, no podremos superar la tercera ola si no se revé esto en profundidad”, apuntó.

Otro caso fue el del diputado Franco Hernández quien en su manifestación argumentó sus críticas al proyecto: “El presupuesto tiene una base de 80% de recursos que aportará el Gobierno Nacional a la provincia, somos dependientes del presupuesto nacional cuando una provincia tan rica debería generar sus recursos, entonces ¿dónde está el esfuerzo de la provincia para una obra?”, cuestionó ante sus pares.

Por un café

Inevitable en este tipo de largos debates fueron los cruces entre legisladores. Uno de ellos lo protagonizaron los diputados Roque Cornejo y Adrián Valenzuela, a raíz de las “costumbres políticas” y los lugares donde “pueden encontrarse”, como ser un café.

Todo comenzó con la exposición de Cornejo: “Del análisis del presupuesto surge que no son fondos propios, para hacer obras el destino es endeudarnos, ¿esto será así siempre? Todos vivimos en Salta y continuaremos nuestras vidas en Salta, nos encontraremos en la esquina, en el bar Los Tribunales, nos cruzaremos, pero seguramente todos queremos que nuestros hijos se queden en Salta, y si seguimos con estas costumbres políticas generaremos que los jóvenes quieran salir volando de la provincia”, fue su alocución.

Quien le contestó fue Valenzuela, ofuscado por lo dicho por Cornejo. “Escuchaba sobre costumbres políticas, concuerdo con eso de las malas costumbres pero a mí no me van a encontrar en el bar Los Tribunales, a mí busquenmé en Solidaridad, en San Ignacio, en San Benito, con las patas sucias y laburando de cara a la gente”, retrucó agregando posteriormente: “¿Por qué estamos como estamos? ¿Nos olvidamos de la gran fiesta política de los últimos 20 años que dejaron a la provincia endeudada? Resulta que en dos años y con una pandemia hay que revertir toda una situación”.