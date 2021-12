“Esto es alto espionaje, estoy de pie": Gramajo volvió a recalcar su inocencia

En medio de las repercusiones que se suscitaron sobre el tema y el juicio político que se está realizando en el Concejo Deliberante de Salta, la edil Soledad Gramajo brindó una entrevista al diario Punto Uno donde se manifestó sobre el video polémico en que participa, recalcando su inocencia y su voluntad de trabajar por los vecinos que es su primera voluntad.

Primeramente y sobre la difusión del video, comentó que se enteró el día que recibió su diploma como concejal, con un llamado del canal TN. “Lo vi y me destrozó, me largué a llorar, me sentí atacada, invadida, traicionada”, rememoró sus sentimientos.

A esto contó que fueron las hermanas Mauri, según las identificó, quienes filmaron el video y quienes iban en el asiento de atrás. Estas hermanas las calificó como conocidas suyas, a quien vio en un par de ocasiones previas. También sumó que desconoce por qué el video fue difundido y replicado por los medios, desconociendo tener enemigo alguno.

“Esto es alto espionaje, maniobras de inteligencia, con intenciones políticas, desde mucho tiempo atrás”, se defendió agregando: “El video en cuestión es de mucho tiempo atrás, mucho antes de que asuma, yo pensaba que estaba en un grupo de amigos y me traicionaron”.

“Si el video llegó a Jorge Lanata es porque alguien pagó mucho dinero para destruirme. Pero nadie tiene pruebas de cuándo ocurrió eso y mucho menos porque no fue así, de que haya estado borracha”

Consultada sobre si está arrepentida, sido que sí de las imágenes que se ven: “Soy consciente que cometí una falta pero no un delito; me sentí invadida en mi vida íntima y familiar, soy una persona alegre, apasionada, amo la vida”, aseveró. No obstante se mostró contraria al juicio político que están realizando en su contra dentro del Concejo. “No me pueden sancionar, no cometí ningún delito, el artículo 19 de la Constitución Nacional me ampara”, argumentó.

Por último dijo que seguirá con su convicción de servir a los vecinos de Salta, tarea para la que ya cuenta con algunas ideas. “Voy a presentar un proyecto para crear Tribunales de Consumo, un proyecto de Acción Social Educativa con la idea de que es mejor enseñar a pescar, no sólo dar pescado”, concluyó.

“Soy Soledad Gramajo con todo lo bueno y lo malo. Me equivoqué, pedí perdón a mi mamá, a mis hijos. Pido perdón a quienes confiaron y confían en mí. Pero resistí las agresiones, me levanté, de nuevo estoy de pie, trabajando para vecinas y vecinos”