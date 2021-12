Uno por uno, los casos más resonantes de personas perdidas en los cerros salteños

Un milagro de Navidad. Así lo han calificado en la opinión pública el hallazgo con vida de Oscar Castro, el turista que supo estar una semana perdido en la zona del cerro de la Virgen. El hombre de 76 años estaba en una ladera, consciente y con principio de hipotermia, debiendo ser trasladado al hospital San Bernardo tras sacarlo de la serranía.

Mientras siguen las novedades sobre cómo fue el operativo, la alegría de la familia por el exitoso rescate y las repercusiones del hallazgo por una rescatista, es inevitable mirar hacia atrás y repasar hechos que aún resuenan en la memoria de los salteños sobre personas que se han perdido por el Valle de Lerma.

Sin duda uno de los más recordados por los salteños ha sido el caso que inició el 18 de octubre del 2020, cuando se difundió el alerta de la desaparición de una profesora de la Universidad Católica de Salta, Analía Ibañez, quien se había extraviado en el cerro El Pacuy mientras hacía montañismo, pero que gracias al esfuerzo del personal de seguridad, profesionales y baqueanos, lograron dar con su paradero y salvarla.

Gracias a la colaboración de todos los que participaron en el operativo, Analía fue encontrada con vida, siendo bajada de los cerros en helicóptero. La noticia de su hallazgo causó alegría en la sociedad en general, e inclusive el gobernador Gustavo Sáenz se sumó al júbilo. Fue un baqueano de la zona quien pudo dar con su paradero.

Otro caso es de este año: El 19 de marzo las miradas se posaban sobre la quebrada de San Lorenzo donde Fabiana Cari se extravió. La joven había subido al cerro turístico con unos amigos, en un momento se quedó sola y los amigos, cuando quisieron volver a juntarse con ella, no sabían dónde andaba.

En medio de la desesperación de los familiares por el paso de las horas sin novedades, y luego de un trabajo intenso de más de diez equipos de rescate, policías y un helicóptero, Fabiana fue encontrada con vida en la zona de la quebrada conocida como Los Cajones. Gracias a las atenciones que le dieron en el hospital San Bernardo, Fabiana pudo reponerse completamente y volver a su casa.

Un tercer caso a sumar que no ha tenido un final feliz es el de David Sulca. Fue el 15 de septiembre cuando este joven subía por la zona de la quebrada del Toro con sus animales pero nunca descendió, hecho que llamó la atención de la familia. Al pasar las horas y como el joven no retornaba, comenzó su búsqueda.

A más de 4.000 metros de altura trabajaron grupos rescatistas, efectivos de la policía, baqueanos, amigos y familiares de David quienes por días y semanas, trataron de no dejar lugar sin revisar. Pero las jornadas pasaron y a David no se lo encontró; al final solamente quedaron sus familiares buscándolo. Hasta la fecha no se supo dónde puede estar pero su familia dice que mantendrá la esperanza de, algún día y por algún lugar de los cerros, poder volver a verlo.