Guía para entender los tokens envueltos

Si eres seguidor de los mercados cripto, tal vez has oído hablar del “Bitcoin envuelto” o de los “wrapped tokens”. En las finanzas sin gestión centralizada, donde es crucial un movimiento eficiente, fluido y rápido de los fondos, estos tokens envueltos encuentran una aplicación válida.

Exploramos los tipos que existen, su función en el entorno, además de lo que podrían significar para usted como nuevo comerciante.

Algunas redes criptográficas tienen diferentes protocolos, funcionalidades y, debido a la diferencia fundamental en sus algoritmos, no pueden “hablar entre sí”. Aunque esta independencia preserva la soberanía y la seguridad de cada una de las cadenas, también pone en entredicho la existencia de un ecosistema interoperable en el que los datos y la información deberían intercambiarse fácilmente.

Algunas blockchains más recientes, como Polkadot, se crearon con el propósito de superar el problema de la interconexión. Sin embargo, se hizo necesario encontrar una solución y permitir la comunicación entre las primeras redes en cadena, por lo que se introdujeron tokens envueltos.

Cripto tokens envueltos

Se trata de criptos “asociadas” al valor de otro cripto original o de activos físicos como el oro, las acciones y los bienes inmuebles. Se ponen en funcionamiento en las plataformas DeFi.

El activo original se "envuelve" en una bóveda digital, se crea un token recién minado para realizar operaciones en otras redes. Esta particularidad permite que los activos no nativos se utilicen en cualquier cadena, de hecho, construyen “puentes entre redes” e implementan una interconexión en el espacio de las criptos.

Existe la posibilidad de que representen otra variedad de activos, desde obras de arte y artículos de colección, materias primas, criptoactivos, valores, hasta monedas fiduciarias y bienes inmuebles. Dado que estos tokens están asociados a otro activo, necesariamente tienen que ser considerados y gestionados por una entidad de custodia que “envuelva y desenvuelva” el activo. Veremos por qué esto también es una limitación en el sector descentralizado.

Los BTC envueltos denominados como wBTC, que fueron los primeros utilizados en la cadena de ETH, permitieron a los comerciantes obtener una renta fija. Además de este caso, la lista de tokens envueltos incluye otros activos que cumplen principalmente con ETH ERC-20 y BSC BEP-20.

Otras redes (las más conocidas, Cardano, Polkadot y Solana) han empezado a experimentar con esta opción para facilitar el acceso a las aplicaciones DeFi.



Tipos de tokens envueltos

Se conoce ampliamente que las stablecoins fueron el primer tipo de tokens envueltos, a pesar de la importante diferencia con las monedas envueltas más establecidas. Una stablecoin como USDT, por ejemplo, está respaldada por aproximadamente 1 dólar. No obstante, esta cripto no mantiene la cantidad exacta de USD físico por cada USDT que posee, sus reservas incluyen activos de distinta naturaleza: efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones, cuentas por cobrar de préstamos, etc.

Por otro lado, hay dos tipos de tokens envueltos, liquidados en efectivo y canjeables. Los primeros no pueden ser canjeados por el activo subyacente, mientras que los canjeables permiten al comerciante intercambiar sin problemas.

¿Cómo funcionan los tokens envueltos?

Cuando necesita volver a convertirse en el activo original o en una cripto como BTC, el comerciante solicitará al custodio que libere el token de las reservas. En palabras sencillas, por cada wBTC que existe, hay 1 BTC que el custodio tiene en su poder.

Su proceso de creación y gestión representa una limitación en las criptos, ya que el requisito de un custodio en el que confiar para mantener los fondos, frustra el propósito de un ecosistema abierto y sin gestión centralizada.

Sigue siendo necesario un custodio, de hecho, están surgiendo nuevas opciones de custodia. Cabe destacar, ya que los comerciantes no pueden utilizar de forma independiente estos tokens para las operaciones entre cadenas. Sin embargo, la tecnología está evolucionando rápidamente y es posible que pronto alcancemos algunas opciones descentralizadas.

Bitcoin envuelto

Cuando se lanzó hace un par de años, el wBTC pretendía llevar todo el potencial y la liquidez nativa a la red de ETH, además de contar con la flexibilidad del token ERC-20.

Aunque el BTC original no podía usarse para operaciones sin gestión centralizada, un BTC envuelto podía reemplazar el activo original y realizarlas dentro del ecosistema DeFi dentro de la red ETH.

Se trata de un aporte trascendente al mundo de las criptos. Mientras que el valor del wBTC es el mismo que el BTC, el aspecto funcional se acumula enormemente y aumenta la posibilidad de emplearlo para otros casos de uso.

En palabras sencillas, un titular de BTC puede prestar fondos mediante contratos inteligentes simplemente conectando su cartera a un servicio descentralizado, ganando un tipo de interés fijo al año. Al mismo tiempo, los prestatarios utilizan su cripto como garantía, que pasa automáticamente al prestamista en caso de impago.

¿Es seguro el BTC envuelto?

Desde una perspectiva técnica, un token de Bitcoin envuelto es seguro. Probablemente, estará en custodia en aplicaciones seguras, una vez convertido en un token ERC-20 o BEP-20, mantendrá la seguridad de la red relacionada.

Uno de los defectos más destacados, es la necesidad de confiar en el depositario que mantiene el activo subyacente. Si el custodio desbloquea y libera el BTC real a otra persona, los titulares de tokens de BTC envueltos (afines con ERC-20) se quedarían con un activo sin valor.

Al utilizar este tipo de financiación, los comerciantes prestamistas pueden seguir obteniendo algunos beneficios incluso en los mercados bajistas, cuando el valor del activo cae.