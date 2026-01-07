Cuál es la billetera virtual, que más paga en los primeros días del 2026

Las billeteras virtuales y los bancos actualizaron sus tasas de interés para distintas alternativas de inversión en pesos. Las cuentas remuneradas y los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vuelven a posicionarse como una opción atractiva para quienes buscan rendimiento con liquidez inmediata.

Según el ranking actualizado, Cocos encabeza la lista de billeteras virtuales con mayor tasa nominal anual, superando incluso a la mayoría de los plazos fijos tradicionales.

Las siguientes son las Tasas Nominales Anuales (TNA) vigentes en billeteras virtuales, ya sea a través de cuentas remuneradas o FCI Money Market y Renta Mixta:

Cocos (FCI RM): 30,04 % Mercado Pago (FCI MM): 28,71 % IEB+ (FCI MM): 27,34 % Ualá (Cuenta Remunerada): 20 % Lemon Cash (FCI MM): 23,91 % Prex Argentina (FCI MM): 22,64 % Claro Pay (FCI MM): 22,53 % Personal Pay (FCI MM): 21,50 % Naranja X (Cuenta Remunerada): 21,00 %

"Las cuentas remuneradas permiten generar intereses diarios sin perder disponibilidad del dinero, algo muy valorado en contextos de alta inflación", explicaron desde el sector financiero.

Las cuentas remuneradas generan intereses día a día sobre el saldo disponible, con acreditación mensual. A diferencia de una caja de ahorro tradicional, el dinero no queda inmovilizado y puede usarse en cualquier momento. "A diferencia del plazo fijo tradicional, los FCI permiten rescatar el dinero en el día o en un plazo de hasta 48 horas, dependiendo del fondo", detallaron analistas del mercado.

Entre los bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas para plazos fijos a 30 días quedaron de la siguiente manera:

Banco Nación: 23,50 % Banco Macro: 23,50 % Banco ICBC: 23,50 % Banco Credicoop: 23,00 % Banco Provincia de Buenos Aires: 22,00 %



En tanto, bancos más chicos ofrecen tasas más competitivas, con rendimientos de hasta el 28 % de TNA, aunque con menor presencia territorial.