¿De cuánto podría ser la inflación en enero según los analistas del mercado?

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) reveló qué esperan los analistas para los primeros 30 días del año, tanto para el dólar como para la inflación. El informe, que reúne las proyecciones de consultoras, instituciones y economistas sobre variables clave, proyecta que la inflación en enero quedará por encima del 2% mensual.

Para el dólar, el REM plantea que el tipo de cambio mayorista se situará por encima de los niveles de diciembre aunque sin saltos abruptos.

De acuerdo a la medición del Banco Central, la inflación se ubicaría por encima del 2%. Los especialistas proyectan que sea del 2,3% en diciembre y del 2% en enero de este año. Esta cifra representa un ajuste al alza respecto a lo que había estimado ese mismo relevamiento un mes antes, cuando se esperaba para enero de 2026 “un índice inflacionario del 1,9%”.

El informe del BCRA también ajustó otras estimaciones sobre el comportamiento de la inflación de largo plazo: para todo el año 2026, las consultoras que participan del sondeo proyectaron una suba general de precios del 20,1% en los 12 meses, cifra que se incrementa respecto a la proyección anterior, que había calculado un 19,6% para ese período.

Por otro lado, el documento prevé que el tipó de cambio mayorista cierre enero alrededor de los $1484.