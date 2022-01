Robos, muerte y violencia: La inseguridad marcó los primeros días del 2022

Han pasado solo dos semanas desde que inició el 2022 y, en esos casi 15 días, la inseguridad volvió a marcar presencia con hechos que tomaron trascendencia en la sociedad salteña ante la violencia de los mismos, el impacto de los acontecimientos y la preocupación social.

Robos millonarios, personas sin vida, hechos violentos, son algunas de las palabras que resumen algunos de estos sucesos de un panorama difícil. Desde la redacción de InformateSalta decidimos hacer una síntesis de cuáles fueron estos hechos que tomaron protagonismo en la primera parte de enero y en los comienzos del nuevo año:

- Asalto millonario: Uno de los más resonantes en lo últimos días fue el robo a una joyería por 6 millones. El local se encuentra dentro de una galería Continental y los delincuentes burlaron la seguridad para acceder al lugar y llevarse el millonario botín.

- Cuestión de familia: Este hecho, si bien ocurrió en diciembre, tuvo repercusiones durante el primer mes del 2022. Es el de dos hermanas, ambas profesionales, quienes robaron a su propia madre 50 mil dolares y 80 mil pesos, mientras la mujer de más de 80 años se encontraba de viaje.

- El cuerpo del canal: Un hecho lamentable fue el hallazgo sin vida de un joven en el interior de un canal ubicado en calle Dean Funes y Anzoategui. Horas más tarde se pudo conocer que habría sido atacado con un arma blanca, recibiendo al menos 30 puntazos que le costaron la vida. Hay un detenido por el hecho.

- Ni una menos: También InformateSalta conoció el caso de una joven salteña que sufrió un intento de femicidio por su ex pareja, según manifestó la familia por no querer tener relaciones sexuales. La golpeó y la roció con alcohol. Aún no se habría logrado su detención.

-Robo en un consultorio: Imágenes tomadas por cámaras de seguridad del centro Médico IMAC, dejan ver como un sujeto finge ser un paciente y roba el celular de un médico que sale por unos instantes del consultorio.