Docentes a favor de iniciar las clases con presencialidad plena

En Salta se analiza la posibilidad del regreso a las aulas sin burbujas y sin la obligación de presentar el pase sanitario. El jueves se concretará la reunión conjunta entre el Consejo Federal de Educación (CFE) y el Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde se debatirán todas las alternativas.

“Consideramos que es absolutamente necesario la presencialidad total porque las condiciones epidemiológicas están modificadas, la gran mayoría de los docentes y los niños están vacunados. Es necesario darles espacios que en el contexto de pandemia habían sido restringidos”, dijo la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (SITEPSA), Victoria Cervera.

Respecto al pase sanitario, Cervera dijo que no se puede pedir porque la vacuna contra el COVID no está en el esquema de vacunación obligatorio. “Cuando planteamos que la vacuna contra el COVID no es obligatoria, no se puede exigir esto, entonces anunciaron que los docentes debían tener completo el carnet de vacunación para adultos. Esto es absurdo porque nunca antes se pidió, incluso hicimos un recorrido por centros de salud y muchos no tienen las vacunas nos piden. Después dijeron que sólo es una sugerencia”, aclaró.

Por su parte, Fernando Mazzone, titular de la Central de los Trabajadores de la Argentina, expresó que desde el gremio también vienen pidiendo la presencialidad total.