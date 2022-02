A propuesta de la concejal Bennassar, debatirán sobre "Salud y Derecho Animal"

Este viernes, a partir de las 10 de la mañana, en el Concejo Deliberante se llevará a cabo una interesante jornada vinculada a la salud y el derecho animal, de la que participarán organización públicas y especialistas de la Municipalidad de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Secretaría de Seguridad de la Provincia y asociaciones protectoras de animales.

La propuesta surge de la concejal de la ciudad de Salta María Inés Bennassar, quien explicó que "la I Jornada de Visibilización de Salud y Derecho Animal nace con el objetivo de crear un espacio de información y análisis de la legislación vigente, donde queremos conocer las inquietudes y necesidades, visibilizando una realidad muy palpable y haciendo especial hincapié en la importancia de darle voz a quienes no pueden hacerse oír".





La crueldad contra los animales tiene muchas formas de manifestarse, y no siempre es de manera intencionada, ni es tan evidente. La violencia física (golpes, heridas, mutilaciones, etc.), el abandono, la malnutrición u otras consecuencias fruto de una incorrecta alimentación, el mantenerlos en espacios que no son adecuados para sus hábitos, son formas de maltrato, como también lo son la exposición a estados climáticos extremos, el descuido de su higiene y salud, o la experimentación animal.

"Queremos visibilizar una realidad muy palpable, darle voz a quienes no pueden hacerse oír".



Buscando destacar la importancia al respeto por los animales, y revalidando el concepto de tenencia responsable, disertarán profesionales del Derecho y de la Salud animal, a través de la exposición de temáticas vinculadas al respeto por el cuidado integral del animal de compañía.



Estarán presentes representantes de dependencias públicas y organizaciones de la comunidad como la Subsecretaría de Bienestar Animal de la Municipalidad de Salta, la Universidad Católica de Salta, la Secretaría de Seguridad de la Provincia y asociaciones protectoras de animales de la ciudad, Será este viernes a partir de las 10 en el Concejo Deliberante capitalino.