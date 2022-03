La Renga: "Será un recital único e impresionante, la gente tiene que estar preparada para lo que va a vivir”

En el tercer ciclo del programa radial La Mañana de CNN, - nominado al Martín Fierro Federal como mejor informativo radial - conducido por José Corbacho, Yanina Carrieri y Agustín Fernández de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, entrevistaron al productor de espectáculos Sebastián Magnasco para conocer a fondo los detalles sobre el mega recital que ofrecerá La Renga en el autódromo Martín Miguel de Güemes.

El experimentado productor aseguró que el show no tendrá desperdicio alguno, será un recital único e impresionante. A pesar de sus pergaminos y su larga e importante carrera, Magnasco afirmó convencido que nunca jamás había sido testigo de un show de estas características: “Hemos trabajado con shows grandes pero esto es una cosa de locos. La idea que se le ocurrió a la gente de La Renga de hacer este tipo de shows en 4 provincias es maravillosa y la gente tiene que estar preparada para lo que va a vivir”.

Además, el productor recomendó al público en general que no se pierda este show por nada del mundo, ya que va a ser una auténtica fiesta: “Te digo que a los que les gusta el rock, más allá de si les gusta La Renga o no, deberían ir a verlo porque no se ha visto un recital de estas características, con esta puesta en escena, con un escenario de 80 metros de ancho. Es una cosa impresionante realmente”, describió Magnasco, todavía asombrado por las titánicas proporciones del armado del show.

La banda oriunda de Mataderos ya ha visitado nuestra provincia en varias oportunidades, pero lo que destaca en esta visita es que el recital se llevará a cabo en un lugar donde comúnmente no se realizan eventos de este tipo, estamos hablando del autódromo de Salta Martín Miguel de Güemes. Al respecto, el productor – salteño por adopción – resaltó que esto “le da un toque único. De hecho, ayer ya había unos videos dando vuelta en la web de ellos llegando en moto.

Asimismo, Magnasco aprovechó la oportunidad para contar que, además del recital, la banda también tiene otros planes: “La Renga está documentando esta gira y no solamente en las cuatro provincias donde van a tocar sino en otras locaciones donde también van a filmar y recorrerlas en caravana con motos y camionetas. Ya estuvieron en Moldes y Cafayate, por ejemplo”.

Ahondando en el tema, el productor apoyó la idea considerándola muy oportuna por el contexto, tanto geográfico como humano. “El marco del lugar es maravilloso, Salta tiene esa posibilidad. Por ejemplo, el autódromo de Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, sin dudas es cien veces mejor que el nuestro, pero no tiene este paisaje”, diferenció el entrevistado.

En cuanto al sonido que se requiere por la geografía del lugar, el rebote del sonido en los cerros que rodean al autódromo, se ha trabajado con planimetría, con ingenieros. Magnasco no dejó de destacar al equipo profesional que se hará cargo del sonido: “La gente que viene a encargarse del sonido, lo hace tanto para este show como también lo ha hecho para el Indio o el Lollapallooza, es decir para los grandes festivales. Lo mismo que para armar el escenario, trabajan ingenieros y se hizo una planimetría con una empresa alemana que provee los materiales.

Al ser consultado por la afluencia de público, el experimentado promotor cultural estimó: “Creo que van a haber entre 15 y 17 mil personas. Arrancamos el año pasado con un objetivo de 30 mil personas pero fueron sucediendo algunas cosas por las que se redujo la cifra de público que se esperaba. Esto tiene mucho que ver con que el sábado de la semana pasada arrancó la gira de La Renga en Punilla y llevó mucha gente del NOA: de Santiago del Estero, de Tucumán, entre otras provincias”.

Además, la fecha fue favorecida por el extenso fin de semana de carnaval: “tenías dos días más de feriado, eso le quitó mucha gente a esta presentación en el autódromo Martín Miguel de Güemes. En Córdoba se esperaba un show para 55 mil personas y fueron 80 mil. Entonces, ahí hubo una llegada de la gente del norte. A todo esto, se le suma que la fecha en Salta se da el primer fin de semana del comienzo de clases, por lo que todo ello se confabuló para que la afluencia de público estimativo se reduzca”.

En diálogo con La Mañana de CNN, Magnasco comentó que la banda elige Salta por sus paisajes y por su calidad humana: “Salta fue la elegida principalmente por los recursos humanos, más allá de los paisajes naturales, porque se labura muy bien acá. A ellos le hubiera convenido hacerlo en Tucumán, sin lugar a dudas, por cuestiones geográficas y ubicación de la ciudad de San Miguel en el centro del NOA, pero bueno…eligieron Salta y aquí estamos”.

La entrada para ir a ver a Gustavo Nápoli, los hermanos Iglesias, Manuel Varela y compañía, se estipuló en 3 mil pesos para que las personas puedan acceder a ellas y así reencontrarse en el “banquete” con los oriundos de Mataderos. Sebastián Magnasco dijo sin lugar a dudas que “la entrada es un regalo, el show es muy costoso y seguramente Salta va a arrojar un saldo negativo en el ejercicio financiero. Es muy económica la entrada para la magnitud del recital que se va a brindar, con tanta inversión el show debería haber tenido una entrada de 4.500 ó 5 mil pesos, mínimamente por lo que es el evento. Pero bueno, eso es La Renga: quieren que la gente pueda ir; hace cuatro años que la banda no toca en ningún lado”.

En cuanto a los protocolos sanitarios vigentes, “eso se maneja según los requerimientos de cada provincia – afirmó el productor –. Acá en Salta por supuesto que se cumple y se solicita que la gente colabore. El primer acceso al autódromo está a 500 metros donde se va a pedir el certificado de vacunación.

Las puertas se abren a las 17 y las bandas arrancan a las 19 horas.

Finalmente, el experimentado productor anunció el horario de apertura para el ingreso al predio y la hora en la que arrancan las bandas locales: “Las puertas se abren a las 17 y las bandas arrancan a las 19 horas. Hay que ir a apoyar a las bandas locales: Estática y Perro Ciego. Y aparte hay que tratar de ingresar temprano por el marco que representa este show. Suele suceder que esperan hasta último momento para ir, entonces va a comenzar el recital y estarán afuera. Para que eso no ocurra, tienen que ingresar lo más temprano posible. Adentro se van a vender gaseosas, aguas, hamburguesas. También pretendemos que el pasto esté corto para que la gente pueda sentarse tranquila, tenemos un predio para 60 mil personas y van a haber sólo 15 mil así que vamos a estar más que cómodos, hay lugar de sobra”, finalizó Sebastián Magnasco, parte de la historia de la música local.