Último momento: Falleció Gladys "Pichona" Moisés

Hace instantes se confirmó la lamentable pérdida física de la ex diputada por Metán, Gladys Rosa "Pichona" Moisés. La abogada y política metanense del bloque político Cambiemos-PRO, falleció en la jornada de hoy a los 60 años de edad.

Sobre Pichona Moisés

Pichona Moisés nació en San José de Metán capital del Departamento Metán, el 10 de septiembre del año 1961.​ Cursó sus estudios secundarios en el colegio Juan Carlos Dávalos de su ciudad natal y luego estudió abogacía en la Universidad Nacional de Tucumán.​

Pichona ingresa a la política partidaria en el año 2015 atraída por el espacio de Mauricio Macri.​Ese mismo año sería precandidata a diputada nacional en segundo término por detrás del senador provincial por Cafayate, Miguel Nanni, en ese entonces Presidente de la Unión Cívica Radical de Salta.​ En las elecciones PASO, la lista comandada por el presidente de la UCR y secundada por Pichona se impondría en la interna del espacio con un total de 83.308 votos

A comienzos del año 2016, Pichona es elegida por el gobierno nacional para que sea la directora ejecutiva del PAMI, en la provincia de Salta. Sucediendo al dirigente del peronismo Herman Spollansky.​ En el año 2017, renunció a la dirección de la obra social para dedicarse de lleno a la política.​

Ese mismo año, es elegida como Vicepresidente primera del PRO salteño. Acompañando a Martín de los Ríos en su segundo mandato como presidente del partido.​ También se presenta como candidata a diputada provincial por el Departamento Metán dentro del frente Un cambio para Salta. En las elecciones PASO de ese año da la sorpresa y le gana la interna, sacando un total de 3.531 votos contra los 1.724 de Federico José Delgado.

En las elecciones generales de 2017. Pichona conseguiría una banca en la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta al ser la tercera candidata más votada del departamento Metán. Lograría obtener un total de 4.459 votos.

En el año 2019, Pichona se presentaría como candidata a Senadora Nacional pero en segundo término detrás del ex gobernador Juan Carlos Romero.​ Su lista obtendría un total de 239.676 votos pero que no alcanzarían para ganar en la categoría. Juntos por el Cambio lograría una sola banca por la minoría. Por lo tanto, Pichona Moisés no ingresaría al Senado de la Nación Argentina.​

En el 2020, como diputada provincial, preside el monobloque de Cambiemos-PRO.​

Moisés en la legislatura provincial impulsó algunos proyectos de ley como el de la modificación al artículo 298 de la Ley N° 5233 (Código Procesal Civil y Comercial de Salta) que fue aprobado en la sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta el 23 de junio de 2020.​