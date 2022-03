Esteban, ¿se aleja del Ministerio?: “Yo vine a ayudar y cumplí con el cometido”

En el marco de la visita del Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la ciudad de Salta, el ministro de Salud, Juan José Esteban, en diálogo con InformateSalta, destacó las inversiones realizadas en materia de Salud durante la gestión del gobernador Sáenz, luego de 40 años de no haberse destinados fondos a esa área.

En ese sentido, dijo estar satisfecho con su gestión durante la pandemia, y deslizó la posibilidad de dar un paso al costado si es que desde el Ejecutivo así lo consideran. “Se hizo una gran inversión no solamente en infraestructura, sino también en recursos humanos porque hemos ingresado muchísima gente a Salud pública”, dijo.

“Sáenz va a decidir cuando dejo el ministerio, yo no estoy abulonado en ningún sillón yo vine a ayudar y cumplí con el cometido, Sáenz va a decidir, él me convocó para que ayude, él me dice cuando me voy”

Por otro lado, se refirió al aumento de casos de gripe A. “La verdad que hemos tenido una primera semana epidemiológica de este año muy importante en el crecimiento del virus, pero lo estamos monitoreando, hemos tenido muchísimos casos, la verdad que somos dos las provincias en el país que más casos hemos tenido, Salta y CABA”, contó.

También se refirió a la situación del dengue y aclaró que “son 10 casos contados con los dedos de las manos”, uno en Aguaray, y 9 casos en Salvador Mazza. “La verdad que es poquísimo, años atrás, cuando era gente del hospital del Milagro, teníamos 100 pacientes positivos, con PCR en el hospital del Milagro, hoy tenemos cero, creo que es un logro muy importante”, indicó.

También se refirió al recurso humano. “Es finito y está faltando en el interior, hoy tenemos la posibilidad gracias a la decisión del gobernador de empezar a incorporar las altas por bajas que históricamente no se cubrían los cargos por jubilación y vacante por fallecimiento y en segundo lugar los insumos no faltan en los hospitales, los insumos están llegando en tiempo y forma”

Por último, les contestó a los diputados que lanzaron fuertes críticas al área. “Yo creo que hay desconocimiento de partes porque para hablar hay que hablar desde el conocimiento”