El INADI pide que actúe la justicia por lo ocurrido en Tartagal y en un boliche salteño

En los últimos días la Provincia de Salta fue el centro de ataques transfóbicos. El primero de ellos se dio en una escuela en Tartagal, dónde no dejaron ingresar a un joven ya que estaba vestido con ropa masculina y en su documento dice que es mujer. El segundo ataque contra la comunidad LGBTIQ+ sucedió en un boliche de zona sur, no le permitieron el acceso a una mujer trans por las mismas razones, su identidad tal como la percibe no es la que aparece en su DNI.

En diálogo con InformateSalta, el delegado del INADI, Gustavo Farquharson, brindó más información sobre los casos, el accionar del organismo y las medidas que se tomaran.

En el caso de Tartagal, desde el organismo se contactaron con la familia “más precisamente con el papá, Elías”, explicó Farquharson quien agregó: “Es un hecho muy grave sobre todo porque es en el ámbito educativo”.

"La Ley prevé que se debe respetar la identidad de género auto percibida"

“Independientemente de que se haya hecho o no el cambio de DNI, la Ley prevé que se debe respetar la identidad de género auto percibida. El cambio del DNI no debe ser una barrera. El cambio de DNI es opcional, lo que esta por encima y se debe respetar es la autopercepción de las personas”, continuó.

A Nicolás “su familia lo esta acompañando en este proceso de la construcción de la identidad. Es muy grave que se lo intente obligar a este joven a vestirse con ropa femenina cuando su autopercepción es diferente. Es una situación muy violenta, hemos manifestado nuestra preocupación al Ministerio de Educación”.

“Nos llama la atención que en 2022 sigan ocurriendo estas cosas”, dice el funcionario muy apenado por las situaciones que vive uno de los sectores más vulnerados de la sociedad. “En Tartagal faltó formación respecto a la identidad de género. En las escuelas hay acoso escolar, hay violencia de género, hay prácticas discriminatorias”, a pesar de esto aseguró que “Argentina avanzó mucho en los últimos años”.

"En la comisaría de Tartagal al padre no le quisieron tomar la denuncia"

Algo que no hace más que sumar gravedad a lo ocurrido, “en la comisaría de Tartagal al padre no le quisieron tomar la denuncia. Esa también fue una barrera. Es necesario que las comisarías tengan una perspectiva inclusiva, anti discriminatoria, una perspectiva de género”.

Resta esperar la decisión que tome la Justicia sobre los casos, es que “la Justicia tiene un rol importante. En el código contravencional de la provincia se prevén sanciones económicas a quien restrinja por motivos de género. Debería la justicia implementar algún tipo de sanción”, aconsejo Farquharson.

“Es necesario que la justicia se involucre en casos de discriminación, para poder evitar que se repitan. En el ámbito del boliche creo que la justicia debería implementar algún tipo de sanción o llamado de atención porque no es la primera vez que esto sucede”, finalizó.