En Metán, vecinos invirtieron en la financiera trucha hasta con créditos bancarios

El tema por estos días que está en boca de todos los salteños es la investigación sobre una estafa "piramidal" que involucraría a miembros de la Policía de Salta, en torno a una falsa financiera que dejó un tendal de damnificados, una decena de detenidos, sin dejar de contar a los demás embaucadores que habrían ganado altas sumas de dinero con los planes de inversiones fraudulentos.

En medio de todo este escándalos, los ecos de la estafa llegaron hasta el interior de la Provincia, más precisamente hasta Metán donde esta entidad trucha había “creado una sucursal” logrando su objetivo: aprovecharse de la buena fe de la gente la cual invirtió dinero, pertenencias y ahorros, incluso sacó créditos bancarios para invertir en esta firma, y que ahora transitan la desesperación al haberse quedado sin nada.

Según la información que compartió el diario El Tribuno, ya hay al menos siete denuncias realizadas en la Policía por vecinos damnificados por este sistema ‘ponzi’ con el que les mintieron desde 'Ríos & Asociados. Estudio Jurídico & inversiones', el nombre con el que operaban estos atracadores, desde una vivienda en calle Lavalle al 160 de la ciudad metanense donde tenían su oficina.

La gravedad de la situación yace en que estos ciudadanos perjudicados no solo apostaron a la mentira con su dinero y con sus ahorros, algunos entregaron autos y motos a cambio de ganancias cuantiosas. Como si fuera poco, hubo gente que decidió sacar créditos bancarios para poder multiplicar el dinero pero ahora, como los demás, se han quedado sin nada y la desesperación está en que no solo perdieron la plata sino que no tienen cómo pagar al banco los préstamos.

Si bien están quienes se animaron a hacer la denuncia, también están los que decidieron no hablar, sin dejar de sumar a quienes se animan a defender a la entidad trucha con la esperanza que les devuelvan algo, recuperar dinero o sus bienes y por eso no radicaron la presentación ante las autoridades policiales.

"Yo no hice la denuncia pero estoy desesperado porque puse los ahorros de toda mi vida; ahora no como, tampoco duermo porque se derrumbó todo; fui uno de los que entró al final y todavía no me devolvieron ni un peso", dijo un damnificado al matutino citado, el cual agregó que una de las personas que radicó una denuncia luego la retiró.

- La financiera trucha ofrecía, en tan solo 15 días, ganancias del 100% -