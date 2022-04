Indignación por folletos que alentarían el consumo de drogas: “Baja la noción del riesgo”

InformateSalta dialogó con Martín Teruel, coordinador general de Adicciones de la Provincia de Salta respecto al folleto que repartió la Municipalidad de Morón aconsejando a los jóvenes a consumir poca cocaína para “ver cómo reacciona tu cuerpo”.

“Ese tipo de mensaje se enmarca en lo que se conoce como estrategias de reducción de daños. Partiendo de la idea de que hay personas de que a pesar de que se les sugiera que no consuman drogas igual lo van a hacer, intentar que esas formas de consumos le puedan acarrear el menor daño posible”, manifestó.

La reducción de daños se trabaja a nivel mundial con el objetivo de intentar que cuando se droguen tengan en cuenta algunos aspectos que reduzcan los riesgos y los daños. “El modo en el que se han presentado los folletos, el discurso, tiene un costado muy complejo porque en lugar de desalentar el consumo parece que lo sugiere”, analizó.

Teruel dijo que ese tipo de esquema comunicacional naturalmente genera controversia, no porque no sea acertado pensar que hay que desarrollar estrategias de reducción de daño. "El tema es cómo, desde qué mensaje, desde qué intervenciones sociales y sanitarias. Hay recaudos que no se tomaron”.

El folleto en cuestión fue repartido por la Dirección de Políticas para Juventudes de la intendencia de Morón y en el que se sugiere sobre el consumo responsable de drogas. “Cocaína/pastillas: andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo”, se lee.

La preocupación por lo sucedido en Morón es que ese folleto puede llegar a las manos de un niño o una niña de 12 años o a algún adolescentes que nunca probó drogas y este tipo de folletería lo que hace es bajar la noción de riesgo, termina naturalizando ciertas cosas que en la población de no consumidores es complejo.

La realidad de Salta se enmarca dentro de una realidad nacional, se observa que hay una tendencia de inicios más tempranos en la experimentación de consumo de drogas, se observa que hay un incremento en el número de consumidores de algún tipo de sustancia.

"Las drogas más usadas son las bebidas alcohólicas, el cannabis fumado, el uso de psicotrópicos no prescritos. Nosotros tenemos índices más bajos de cocaína inhalada pero más alto de cocina fumada, es decir pasta base”, contextualizó Teruel.